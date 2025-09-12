सावंतवाडी येथे उद्या मराठा व्यावसायिक मेळावा
सावंतवाडी येथे उद्या
मराठा व्यावसायिक मेळावा
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १२ ः मराठा समाजातील तरुणांना उद्योगासाठी प्रोत्साहन आणि योग्य मार्गदर्शन देण्यासाठी अखिल भारतीय मराठा महासंघ, सिंधुदुर्ग यांच्या वतीने सावंतवाडीत मराठा व्यावसायिक मेळावा तसेच नवीन जिल्हा संपर्क कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात येणार आहे. हा कार्यक्रम रविवारी (ता.१४) संचयनी पॅलेस येथे आयोजित करण्यात आला आहे.
महासंघाने समाजातील तरुणांना व्यावसायिक दिशा मिळावी यासाठी ‘मराठा उद्योजक डायरेक्टरी ॲप’ हा अभिनव उपक्रम सुरू केला असून, त्याचाच एक भाग म्हणून हा मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमादरम्यान ‘भवानी ऑनलाइन सर्विसेस अँड कन्सल्टन्सी’ या कार्यालयाचेही उद्घाटन होणार असून, येथे उद्योजकांना अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या कर्ज व अनुदान योजना, जीएसटी नोंदणी, विविध परवाने, ई-टेंडर्स, इनकम टॅक्स सेवा तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग योजनेची नोंदणी व मार्गदर्शन मिळणार आहे. विद्यार्थी व तरुणांसाठी स्पर्धा परीक्षांचे मार्गदर्शन, अर्ज भरण्याची सुविधा, मोफत पुस्तक वितरण, नवीन नोकरभरतीची माहिती एसएमएस व व्हॉट्सअॅपद्वारे, तसेच नीट-सीईटी (NEET-CET) नोंदणी आणि प्रवेश प्रक्रियेस मदत मिळेल. शासकीय दाखले व इतर ऑनलाइन सेवा माफक दरात उपलब्ध असतील. हे कार्यालय मराठा व्यावसायिक व विद्यार्थ्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी हक्काचे केंद्र ठरेल, असा विश्वास आयोजकांनी व्यक्त केला आहे. या मेळाव्यास व उद्घाटन सोहळ्यास सर्व मराठा व्यावसायिक बांधवांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हाध्यक्ष ॲड. सुहास सावंत, तालुकाध्यक्ष अभिषेक सावंत आणि जिल्हा संपर्क कार्यालय प्रमुख व सोशल मीडिया जिल्हाध्यक्ष विनय गायकवाड यांनी केले आहे.
