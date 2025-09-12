सावंतवाडीतील उर्वरीत खड्डेही ''सामाजिक बांधिलकी''ने बुजविले
सावंतवाडी, ता. १२ ः शहरातील रस्त्यांवरील उर्वरित खड्डे सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानने काल (ता. ११) रात्री सिमेंट-काँक्रीटने बुजवले. त्यामुळे नागरिक व वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला. यापुढे तरी प्रशासनाने निकृष्ट कामे न करता दर्जेदार करावीत, जेणेकरून अपघात टळतील, असे आवाहन प्रतिष्ठानचे रवी जाधव यांनी केले.
प्रतिष्ठानच्या सदस्यांनी गोविंद चित्रमंदिर ते भटवाडी रस्त्यावरील खड्ड्यांनाही सिमेंट-काँक्रीटने भरले. हा उपक्रम प्रसिद्धीसाठी किंवा कोणाला कमी लेखण्यासाठी नसून, नागरिकांची सोय व सुरक्षितता, हाच उद्देश असल्याचे जाधव यांनी स्पष्ट केले. सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठान अनेक वर्षांपासून सावंतवाडीतील रुग्णालयाच्या अपघात विभागात विनामूल्य सेवा देत आहे. रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणारे अपघात आणि त्यातून अपघातग्रस्त, त्यांच्या कुटुंबांना होणारा त्रास जवळून पाहिल्यानेच हा उपक्रम राबवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. यापुढे निकृष्ट दर्जाची कामे होऊ नयेत, नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी आणि वाहनचालकांना नाहक त्रास होणार नाही, याची जबाबदारी नगरपरिषदेने घ्यावी, असेही त्यांनी नमूद केले. या कामासाठी रवी जाधव, लक्ष्मण कदम यांनी पुढाकार घेतला. प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष सतीश बागवे, उपाध्यक्ष शैलेश नाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे काम पूर्ण केले.
