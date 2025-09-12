खेडेकरांचा होणार भाजपमध्ये प्रवेश
खेडः मनसेचे राज्य सरचिटणीस वैभव खेडेकर यांच्यासह समर्थकांचा लांबणीवर पडलेला भाजप पक्षप्रवेश २३ सप्टेंबरला प्रदेश कार्यालयात प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. खेडेकर यांच्यासह समर्थकांनी पक्षप्रवेशाची जय्यत तयारी केलेली असतानाच मराठा-ओबीसी आरक्षण मुद्दा चिघळल्याचे कारण देत भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी पक्षप्रवेश स्थगित केला होता. यामुळे समर्थकांच्या तयारीवर पाणी फेरले होते. खेडेकर व त्यांचे समर्थक पक्षप्रवेश तारखेच्या प्रतिक्षेत असतानाच पितृपंधरवड्यामुळे त्यात पुन्हा खोडा पडला आहे.
चिपळूणच्या तिघींची
विभागीय स्पर्धेसाठी निवड
चिपळूण ः रत्नागिरी येथे झालेल्या जिल्हास्तरीय शालेय बॅडमिंटन स्पर्धेमध्ये मयूर कांबळे बॅडमिंटन अॅकॅडमीतील विश्वा गमरे, आदिती जावरट व मैत्राई तारे यांनी १४ वर्षाखालील मुलीच्या सांघिक प्रकारात विजेतेपद पटकावले. त्यांची कोल्हापूर येथे होणाऱ्या विभागीय बॅडमिंटन स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे. रिया पेढामकर, सई शिंदे, स्वरा होमकलस यांनी १७ वर्षाखालील मुली टीम इव्हेन्ट प्रकारात तिसरा क्रमांक पटकावला आहे. यामध्ये वैयक्तीक प्रकारामध्ये १४ वर्षाखालील मुलींमध्ये विश्वा गमरे तर १७ वर्षाखालील मुलींमध्ये रिया पेढामकरची कोल्हापूर येथे होणाऱ्या विभागीय बॅडमिंटन स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे.
ग्राहक पंचायतीच्या
अध्यक्षपदी जोशी
साडवलीः अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या कोकण प्रांतच्या कार्यकारिणीने संगमेश्वर तालुका कार्यकारिणी जाहीर केली. या कार्यकारिणीचा कालावधी डिसेंबर २०२८ पर्यंत आहे. यामध्ये प्रवीण जोशी (अध्यक्ष), अभिषेक अग्रवाल (उपाध्यक्ष), धनंजय दळवी (सचिव), अजित शिंदे (कोषाध्यक्ष), राहुल सप्रे (संघटक), दीपक पोंक्षे (सहसंघटक), कार्यकारिणी सदस्य-संतोष पुरोहित, अभिजित कदम, प्रशांत सनगले, वरद तांबे, स्वरांजली निवळकर, मिनाक्षी खामकर, ॲड. उज्ज्वला चव्हाण आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी म्हणून अथर्व कदम यांची निवड करण्यात आली. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे वार्षिक सदस्यता अभियान सुरू असून, सर्व सुजाण नागरिकांनी ग्राहक पंचायतीचे सदस्य व्हावे व ग्राहक चळवळ गावापर्यंत नेण्यासाठी योगदान देऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन राष्ट्रीय सहसचिव नेहा जोशी यांनी केले आहे.
