जात वैधता प्रमाणपत्र प्रश्न राणेंमुळे मार्गी
ठाकर समाज ः पालकमंत्री नीतेश राणेंचे कौतुक
कणकवली,ता.१२ : सिंधुदुर्गातील ठाकर समाजाचा जात वैधता प्रमाणपत्राचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. राज्याचे मत्स्य आणि बंदरे विकासमंत्री तथा पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी हा प्रश्न सोडविण्यासाठी महत्वाची भूमिका बजावली. त्यामुळे सिंधुदुर्ग ठाकर समाज बांधवांच्यावतीने आज त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले.
सिंधुदुर्ग जिल्हा ठाकर समाज संघटनेचे अध्यक्ष शशांक आटक, पद्मश्री परशुराम गंगावणे यांच्यासह ठाकर समाजातील प्रतिनिधींनी आज पालकमंत्री नीतेश राणे यांची कणकवलीतील ओम गणेश निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी जात प्रमाणपत्र प्रश्न मार्गी लावल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले. यावेळी झालेल्या चर्चेत शशांक आटक यांनी ठाकरम समाजातील विद्यार्थ्यांना वेळेत प्रमाणपत्रे मिळावीत अशी मागणी पालकमंत्र्यांकडे केली. तसेच आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक रामाजी उईके यांच्यासमवेत पालकमंत्री राणे यांनी ठाकर समाजाच्या प्रतिनिधींसोबत मंत्रालयात बैठक घेतली होती, त्यामुळे समाजाचे अनेक प्रश्न मार्गी लागले असल्याचे श्री.आटक म्हणाले.
दरम्यान, ठाकर समाजाने राणेंना दिलेल्या आभार पत्रात म्हटले आहे की, मंत्री राणे यांच्या सकारात्मक दृष्टिकोनामुळे विद्यार्थ्यांना जात पडताळणीसह शैक्षणिक, सामाजिक आणि विकास कामांमध्ये मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्या संवेदनशील नेतृत्वामुळे समाजाच्या अडचणी सोडवण्यास मदत झाली असून, भविष्यातही असेच सहकार्य मिळावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. यावेळी पद्मश्री परशुराम गंगावणे, अध्यक्ष शशांक आटक, सचिव रुपेश गरुड, निलेश ठाकूर, वैभव ठाकूर, प्रवीण ठाकूर, अविनाश गरुड आणि अविराज मराठे आदी उपस्थित होते.
