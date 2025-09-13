कोकण
संक्षिप्त
‘मानधन सन्मान’च्या
समितीवर परचुरेंची निवड
गुहागर ः गुहागर येथील शिवसेनेच्या युवासेना तालुकाप्रमुख अमरदीप परचुरे यांची राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकार मानधन सन्मान योजनेच्या जिल्हा समितीवर विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. परचुरे यांनी गुहागर येथील कलाविकास रंगभूमी, गजानन नाट्यसमाज यांच्या माध्यमातून विविध नाटकांमध्ये अभिनय, नेपथ्य, पार्श्वसंगीत आदी क्षेत्रात चमकदार कामगिरी केली आहे. परचुरे हे श्री देव व्याडेश्वर देवस्थान गुहागरमध्ये काम करत आहेत. ते अखिल भारतीय नाट्य परिषदेच्या चिपळूण शाखेचे संचालक असून, जिल्हा बुद्धिबळ असोसिएशनचे सदस्य आहेत.
---