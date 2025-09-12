-खेडमधील घराला भीषण आग
खेडमधील घराला भीषण आग
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. १२ : शहरातील कातळआळी येथे शुक्रवारी (ता. १२) पहाटे लागलेल्या आगीत दोनमजली कौलारू घराचे मोठे नुकसान झाले. पहाटे सव्वातीनच्या सुमारास ही घटना घडली. सुदैवाने जीवितहानी टळली.
घरमालक किशोर चंद्रकांत विचारे यांच्या घरातील किचनमधील फ्रिज अचानक शॉर्टसर्किटमुळे जळाल्याने ही आग लागल्याची माहिती समोर आली आहे. आगीची तीव्रता वाढत असताना घरातील तीन भरलेले गॅस सिलिंडर तत्काळ बाहेर काढण्यात आले. त्यामुळे मोठा स्फोट होऊन होणारा अनर्थ टळला. आगीत किचनमधील सर्व साहित्य जळून खाक झाले असून, घराचेही नुकसान झाले आहे. खेड पालिकेच्या अग्निशमन दलाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन आग नियंत्रणात आणली. या मोहिमेत फायरमन श्याम देवळेकर, दीपक देवळेकर, वाहनचालक गजानन जाधव, तसेच साहाय्यक फायरमन जयेश पवार, प्रणव घाग आणि सूरज शिगवण यांनी विशेष प्रयत्न केले.
