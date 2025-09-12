गणपतीपुळे समुद्रात बुडणाऱ्या तिघांना वाचविण्यात यश
गणपतीपुळेत बुडणाऱ्या
तिघांना वाचवण्यात यश
जीवरक्षक, व्यावसायिकांची तत्परता ; अहिल्यानगर तिघे
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १२ : तालुक्यातील श्री क्षेत्र गणपतीपुळे समुद्रात बुडणाऱ्या अहिल्यानगर येथील तीन तरुणांना वाचवण्यात स्थानिक जीवरक्षक आणि समुद्रकिनाऱ्यावरील व्यावसायिकांना यश आले. ही घटना गुरुवारी (ता. ११) सायंकाळी ५.३० वाजण्याच्या सुमारास घडली.
अहमदनगर येथून गणपतीपुळे येथे देवदर्शनासाठी पाच तरुण आले होते. त्यापैकी रामहरी राजपूत (वय २५), किशन वाघमारे (वय ३०) व सुनील जाधव (वय २५) हे समुद्रात पोहण्यासाठी उतरले होते. सायंकाळी वेगवान वारे वाहत असल्यामुळे समुद्र खवळलेला आहे. त्यामुळे मोठमोठ्या लाटा उसळत आहेत. ते तरुण पोहत असताना अचानक खोल पाण्यात ओढले गेले. त्यांना बाहेर येणे मुश्कील झाले होते. त्यांनी लगेच आरडाओरडा सुरू केला. किनाऱ्यावर असलेले गणपतीपुळे ग्रामपंचायतीचे जीवरक्षक उमेश म्हादे, अनिकेत चव्हाण यांनी तत्काळ समुद्रकिनाऱ्यावरील स्थानिक व्यावसायिकांना माहिती देऊन समुद्राकडे धाव घेतली. उमेश आणि अनिकेत यांच्यासह ओंकार शेलार, फोटोग्राफर रूपेश पाटील, गणपतीपुळेचे उपसरपंच संजय माने यांनी समुद्रात पाण्यात जाऊन त्या तिन्ही तरुणांना सुखरूप बाहेर काढले.
दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर गणपतीपुळे दूरक्षेत्रातील पोलिस तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी बुडणाऱ्या तरुणांना वाचवणाऱ्या जीवरक्षक व स्थानिक व्यावसायिकांचे कौतुक केले. या घटनेनंतर आलेल्या पर्यटकांनी गणपतीपुळे समुद्राच्या धोक्याची स्थिती लक्षात घेऊन खोल पाण्यात उतरू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
