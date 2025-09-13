राष्ट्रीय स्नॅप शूटिंग स्पर्धेत अनंत चिंचकरला सुवर्णपदक

91213
राष्ट्रीय स्नॅप शूटिंग स्पर्धेमध्ये
अनंत चिंचकरला सुवर्णपदक
सावंतवाडी, ता. १३ ः येथील सावंतवाडी एज्युकेशन सोसायटी संचालित कळसुलकर इंग्लिश स्कूल व आय. बी. सय्यद कनिष्ठ महाविद्यालय, सावंतवाडीचा नववीतील विद्यार्थी, ५८ महाराष्ट्र एनसीसी बटालियन सिंधुदुर्गचा छात्र सैनिक अनंत चिंचकर याने राष्ट्रीय स्तरावरील स्नॅप शूटिंग स्पर्धेत सुवर्णपदक मिळविले. त्याची नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या राष्ट्रीय स्थळ सैनिक शिबिरासाठी निवड झाली होती.
या स्पर्धेत देशभरातील जवळपास ८०० विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. या शिबिरामध्ये अनंतने सातत्याने उत्कृष्ट कामगिरी करत सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, अमरावती अशा विविध ठिकाणी झालेल्या सराव शिबिरांतही आपले कौशल्य सिद्ध केले. सप्टेंबरमध्ये दिल्ली येथे झालेल्या अंतिम सामन्यामध्ये त्याने ‘स्नॅप शूटिंग’ प्रकारात सुवर्णपदकावर आपले नाव कोरले. त्याच्या या यशाने शाळेच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे. अनंतला ५८ महाराष्ट्र एनसीसी बटालियनचे कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टनंट कर्नल तनुज डी. मंडलिक आणि प्रशालेचे एनसीसी विभागप्रमुख तथा फर्स्ट ऑफिसर गोपाळ गवस यांचे मार्गदर्शन लाभले. त्याच्या या कामगिरीबद्दल संस्थेचे अध्यक्ष शैलेश पई, सचिव डॉ. प्रसाद नार्वेकर, संचालक मंडळ, मुख्याध्यापक एस. व्ही. भुरे, पर्यवेक्षक एस. एस. वराडकर, माजी विद्यार्थी संघाचे अध्यक्ष दत्तप्रसाद गोठोसकर आदींनी अभिनंदन केले.
