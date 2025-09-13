किनळे तंटामुक्त समिती अध्यक्षपदी यासीन नाईक
किनळे तंटामुक्त समिती
अध्यक्षपदी यासीन नाईक
आरोंदा, ता. १३ ः किनळे गावच्या तंटामुक्त समिती अध्यक्षपदी यासीन नाईक यांची तिसऱ्यांदा निवड करण्यात आली. नाईक यांनी यापूर्वी आपल्या कार्यकाळात तंटामुक्त अध्यक्षपदाला योग्य न्याय दिल्याने अध्यक्षपदी त्यांना तिसऱ्यांदा संधी मिळाली. त्यांची फेरनिवड होताच गावातील ग्रामस्थांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या.
यावेळी सरपंच दीपक नाईक, उपसरपंच शिशिल डिसोजा, सदस्य प्रेमानंद जोशी, मानसी नाईक, दिव्या कोरगावकर, ग्रामपंचायत अधिकारी विनय धाकोरकर, माजी सदस्य सखाराम मसुरकर, आदेलेसाव डिसोजा, आशयाबी ख्वाँजा, पोलिसपाटील इब्राहिम ख्वाँजा, सीआरपी प्रियांका जोशी, अंगणवाडी सेविका स्वरुपा तळवणेकर आदी उपस्थित होते.
राऊळ महाविद्यालयाचे
युवा महोत्सवामध्ये यश
कुडाळ, ता. १३ ः मुंबई विद्यापीठ आयोजित युवा महोत्सवाच्या विद्यापीठ फेरीत येथील संत राऊळ महाराज महाविद्यालयाच्या विद्यार्थिनींनी उल्लेखनीय यश प्राप्त केले. द्वितीय वर्ष कला वर्गातील श्रुतिका मोर्ये हिने तालवाद्य या प्रकारात प्रथम क्रमांक पटकावला. तिला सुवर्ण पदकाने गौरविण्यात आले. प्रथम वर्ष कला वर्गातील श्रुती सावंत हिने शास्त्रीय संगीत या प्रकारात तिसरा क्रमांक मिळवून कांस्य पदक पटकावले. विद्यार्थिनींच्या या यशाबद्दल सांस्कृतिक विभाग व महाविद्यालयातर्फे त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले. महाविद्यालयाच्या प्राचार्या, सांस्कृतिक विभाग आणि महाविद्यालयातर्फे त्यांना शुभेच्छा दिल्या.
