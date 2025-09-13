पावस पंचक्रोशीत भातपीक पसवले
पावस ः नाखरे येथे भात पसवण्यास सुरुवात झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पावस, ता. १३ ः पावस परिसरामध्ये भात पसवण्यास सुरुवात झाली आहे. भाताच्या लोंब्या डोलू लागल्या असून, शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
दरवर्षीच्या तुलनेमध्ये यावर्षी पावस परिसरामध्ये पावसाने लवकर सुरुवात केली. त्यामुळे पेरणीची कामे उशिरा झाली; परंतु नंतरच्या कालावधीत पावसाने सातत्य ठेवल्याने लावणीची कामे वेळेत झाली. गणेशोत्सवानंतर पावसाने विश्रांती घेतली आहे. शुक्रवारी (ता. १२) रात्री पावसाची रिपरिप सुरू होती. आता भातशेती पसवू लागली आहे. त्यामुळे दिवसातून एखादी सर पडली तरी शेतकरी समाधानी असेल. येत्या पंधरा-वीस दिवसात काही ठिकाणी भातशेती कापणीला सुरुवात होईल. त्यामुळे शेतकरीवर्गामध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
या संदर्भात नाखरे येथील शेतकरी अजय पावसकर म्हणाले, यावर्षी पावसाने चांगली साथ दिल्यामुळे भातशेतीच्या कामाला गती प्राप्त झाली होती. त्यामुळे भाताचे उत्पादन चांगल्याप्रकारे येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अजूनपर्यंत वातावरण पोषक असल्यामुळे भातशेती तरारली आहे. येत्या काही दिवसांत कापणीला सुरुवात होईल.
