भोसले नॉलेज सिटीत उद्या ‘अभियंता दिन’

सावंतवाडी, ता. १३ ः ‘फादर ऑफ इंजिनियरिंग’ भारतरत्न डॉ. मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांच्या जयंतीनिमित्त दरवर्षी १५ सप्टेंबरला साजरा होणारा अभियंता दिन यावर्षीही भोसले नॉलेज सिटीमध्ये मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येणार आहे. यंदा या कार्यक्रमाचे अकरावे वर्ष आहे. सोमवारी (ता. १५) सकाळी ११ वाजता बीकेसी सभागृहात हा कार्यक्रम होईल. प्रमुख अतिथी म्हणून सार्वजनिक बांधकामचे नि. कार्यकारी अभियंता प्रदीप जोशी उपस्थित राहणार असून, भोसले नॉलेज सिटीचे कार्याध्यक्ष अच्युत सावंत-भोसले अध्यक्षस्थानी असतील. अभियंता दिनाच्या निमित्ताने संस्थेमध्ये विविध शैक्षणिक, सांस्कृतिक व तांत्रिक उपक्रमांचे आयोजन केले जाते. यावर्षीही अनेक स्पर्धा घेतल्या असून विजेत्या विद्यार्थ्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात येणार आहे. याशिवाय कॉम्प्युटर विभागातर्फे विशेष क्वीझ कॉम्पिटिशन व लोगो डिझाईन स्पर्धेचे आयोजन देखील करण्यात आले आहे. कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी डिप्लोमा सिव्हिल विभागप्रमुख प्रा. प्रसाद सावंत व डिग्री मेकॅनिकल विभागप्रमुख प्रा. स्वप्नील राऊळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थी वर्ग मेहनत घेत आहेत.
ओटवणेत रस्त्यावर
भला मोठा अजगर
ओटवणे, ता. १३ ः ओटवणे करमळगाळू येथील रस्त्यावर काल (ता. १२) रात्री ८ च्या सुमारास भला मोठा अजगर आढळला. यामुळे या परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. करमगाळू परिसरात तिलारी कालव्याचा भाग येत असल्याने येथे दिवसा व रात्रीच्या वेळी सरपटणारे प्राण्यांचा वावर असतो. रात्री हे प्राणी वस्तीत शिरून पाळीव जनावरांसह माणसांनाही धोकादायक ठरू शकतात. त्यातच या परिसरात जंगल झाडी असल्याने अशा जनावरांचे वस्तिस्थान बनले आहे. या परिसरात मानवी वस्ती मोठी असल्याने जीवित हानीचा धोका वाढत आहे.
