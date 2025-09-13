भाजपची स्वबळावर लढण्याची तयारी
धोंडू चिंदरकर ः मालवणमध्ये पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत निर्धार
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १३ : आगामी काळात होणाऱ्या सर्व निवडणुका स्वबळावर लढवण्याचा निर्धार भाजपचे तालुकाध्यक्ष धोंडू चिंदरकर यांनी व्यक्त केला. कार्यकर्त्यांच्या आग्रहाखातर हा निर्धार केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
हॉटेल महाराजा येथे भाजप पदाधिकाऱ्यांची आज बैठक झाली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी शहराध्यक्ष बाबा मोंडकर, सुदेश आचरेकर, अजिंक्य पाताडे, राजू परुळेकर, पंकज सादये, मंदार केणी, भाई कासवकर, जीवन भोगावकर, महेंद्र चव्हाण, मनोज मेथर, सचिन आंबेरकर, पंकज पेडणेकर, रवींद्र टेंबुलकर, प्रमोद करलकर, रोहन पेंडूरकर, पूजा करलकर, अन्वेषा आचरेकर, महिमा मयेकर, सेजल परब, वैष्णवी मोंडकर, दीक्षा गावकर, अमिता निवेकर, समीक्षा खोबरेकर, रश्मी लुडबे आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिनानिमित्त १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत साजरा करण्यात येणाऱ्या सेवा पंधरवडाचे नियोजन करण्यात आले. तालुक्यात एकूण १२ पंचायत समिती गणांमध्ये सभा घेतल्या जाणार आहेत. यात उद्या (ता. १४) पेंडूर जिल्हा परिषद मतदारसंघातील दोन पंचायत समिती गणांमधून या सभेची सुरुवात होईल, तर शनिवारी (ता. २०) मालवण शहरात या सेवा पंधरवड्याची सांगता होणार आहे. या सेवा पंधरवड्यात भाजप कार्यकर्ते वृक्षारोपण आणि दिव्यांग बांधवांसाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करणार आहेत. तसेच केंद्राच्या विविध कल्याणकारी योजनांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचविली जाईल, असे चिंदरकर यांनी स्पष्ट केले. पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या सूचनेनुसार सेवा पंधरवड्या दरम्यान भाजप पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते प्रत्येक गावात जाऊन सर्वसामान्यांच्या समस्या जाणून घेणार आहेत. घटस्थापनेदरम्यान पालकमंत्री मालवण दौरा करतील. या दौऱ्यात ते जनता दरबार घेऊन नागरिक आणि कार्यकर्त्यांशी थेट संवाद साधतील. या दौऱ्यात विकासात्मक कामांचा आढावा घेण्यासोबतच तालुक्यात नवीन उद्योग आणण्यासाठीच्या शक्यतांवरही चर्चा करण्यात येईल, असे चिंदरकर यांनी सांगितले.