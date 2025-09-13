मडुरा तंटामुक्ती समिती अध्यक्षपदी प्रीतेश गवंडे
बांदा, ता. १३ ः मडुरा गावच्या महात्मा गांधी तंटामुक्ती समितीच्या अध्यक्षपदी प्रीतेश गवंडे यांची बिनविरोध निवड ग्रामसभेत करण्यात आली. गवंडे यांच्या निवडीने ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली गावातील विविध वादविवाद सोडवले जातील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
यावेळी ग्रामसेवक, पोलिसपाटील नितीन नाईक, सरपंच उदय चिंदरकर, उपसरपंच बाळू गावडे, ग्रामपंचायत सदस्य स्वप्नाली परब तसेच उल्हास परब, मिरा प्रभू, निखिल कोरगावकर, दिनेश राऊळ, गिरीश मयेकर, रामदास गवंडे, विजय गवंडे, प्रवीण परब आदी उपस्थित होते. अंगणवाडी सेविका पल्लवी गवंडे, उज्ज्वला परब, पल्लवी परब, अभिषेक राऊळ, तन्वी परब, संतोष परब, नकुल परब, जगन्नाथ परब, लक्ष्मण गवंडे, आनंद पेडणेकर, सोनू शेट्ये, संदीप परब, हेमंत मेस्त्री, प्रकाश वालावलकर, सिद्धेश नाईक तसेच गावचे वैद्यकीय अधिकारी यावेळी सहभागी झाले.
बांदा, ता. १३ ः रोणापाल उपसरपंच योगेश केणी यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या ग्रामसभेत सुदिन गावडे यांची रोणापाल तंटामुक्त समिती अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड करण्यात आली.
यावेळी ग्रामपंचायत सदस्य नंदकिशोर नेमण, कृष्णा परब, पोलिसपाटील निर्जरा परब, ग्रामसेवक प्रतिभा आळवे तसेच बाबल तुयेकर, उदय देऊलकर, मंगेश गावडे, बाबल सावंत, दाजी केणी, विष्णू सावंत, सागर गोठस्कर, अरुण परब, राजन परब, अरुण केणी, उमेश पेडणेकर आदी ग्रामस्थ उपस्थित होते. नवनिर्वाचित अध्यक्ष गावडे यांनी, समितीमधील सदस्य व ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन गावातील तंटे मिटवून रोणापाल गाव तंटामुक्त होण्यासाठी नेहमी प्रयत्न करणार, असे सांगितले.
