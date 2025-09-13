चिपळूण बाजारपेठेत भाजीपाला महागला
पितृपंधरवड्यामुळे मागणी वाढली ; दोन आठवडे तेजी राहण्याची शक्यता
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १३ : श्रावण आणि गणेशोत्सवानंतर भाजीपाल्याचे भाव वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. किरकोळ बाजारामध्ये वाटाणा १२० ते १५० रुपये किलो दराने दराने विकली जात आहे.
चिपळूण बाजारपेठेत गेल्या काही दिवसापासून भाजीपाल्याला मागणी वाढली आहे. त्यामुळे त्याच्या किमतीही वाढल्या आहेत. आणखी दोन आठवडे बाजारभाव तेजीत राहण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. पितृपंधरवड्यामुळे मागणी वाढल्यामुळे दोन दिवसांत जवळपास प्रत्येक भाजीचे दर वाढले आहेत. घाऊक बाजारात वाटाण्याचे दर ७० ते ९० रुपये प्रतिकिलोवरून १२० ते १५० रुपयांवर पोहोचले आहेत. किरकोळ बाजारात चांगल्या दर्जाचा वाटाणा २०० रुपये किलो दराने विकला जात असून, कमी दर्जाच्या मालालाही १६० रुपये मोजावे लागत आहेत. अपवाद वगळता सर्व भाज्यांचे दर किरकोळ मार्केटमध्ये १०० रुपयांच्या पुढे पोहोचले आहेत. पालक जुडी ३० ते ३५ रुपये, पुदिना २५ ते ३० रुपये व कांदापात २० रुपये दराने विकली जात आहे. त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागत आहे.
किरकोळ भाव
भाजी* दर (किलोचे)
वाटाणा* १६० ते २००
गवार* १२० ते १६०
शेवगा शेंग* १२० ते १६०
भेंडी* १०० ते १२०
दुधी भोपळा* ८० ते १००
दोडका* ८० ते १००
घेवडा* ८० ते १००
कारली* ८०
फरसबी* १०० ते १२०
