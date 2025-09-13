-घरडामध्ये मंगळवारी राष्ट्रीय स्तरावरील प्रश्नमंजूषा
‘घरडा’मध्ये मंगळवारी प्रश्नमंजूषा
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १३ ः खेड तालुक्यातील घरडा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी येथील रासायनिक अभियांत्रिकी विभाग, आयआयसीई, स्टुडंट चॅप्टर व घरडा केमिकल्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने डॉ. के. एच. घरडा मेमोरियल राष्ट्रीय स्तरावरील प्रश्नमंजूषा स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही स्पर्धा रसायन अभियंता डॉ. के. एच. घरडा यांच्या स्मरणार्थ दरवर्षी आयोजित केली जाते.
या स्पर्धेतून नवीनता, बुद्धिमत्ता आणि अभियांत्रिकी शिक्षणातील उत्कृष्टता यांचा गौरव केला जातो. यावर्षी देशभरातून २५ संघांनी उत्साहपूर्वक नोंदणी करून सहभाग निश्चित केला आहे. प्रश्नमंजूषांमध्ये बहुपर्यायी प्रश्न, संक्षिप्त उत्तरे, जलदफेरी अशा विविध राउंड्सचा समावेश आहे. ही स्पर्धा मंगळवारी (ता.१६) सकाळी १० ते ५ या वेळेत होणार आहे. सांघिक स्पर्धेमध्ये जास्तीत जास्त ४ विद्यार्थी सहभागी होऊ शकतात. यासाठी प्रथम पारितोषिक २५ हजार, द्वितीय २० हजार, तृतीय पारितोषिक १५ हजार असे ठेवण्यात आले आहेत. स्पर्धेत जास्तीत जास्त संघांनी सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन महाविद्यालय संयोजन समितीने केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.