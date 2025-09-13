भारतीय अध्यात्मात मोक्ष साधनेचे ज्ञान
भारतीय अध्यात्मात मोक्ष साधनेचे ज्ञान
उदय दुधवडकर ः तळेरे महाविद्यालयात ‘विवेक दिन’ उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. १३ : भारतीय अध्यात्म हे व्यक्तीला स्वतःच्या आत्मशक्तीची आणि परमेश्वराची ओळख करून देणारे तसेच मोक्ष साधनेच्या मार्गावर नेणारे ज्ञान आहे. स्वामी विवेकानंदांनी या ज्ञानाचा जगभर प्रसार केला. सर्वशिक्षणाचा भारतीय अध्यात्म हा पाया आहे, असे प्रतिपादन ज्योतिष, वास्तू व अंकशास्त्र तज्ज्ञ तथा आध्यात्मिक प्रबोधनकार उदय दुधवडकर यांनी केले. येथील दळवी महाविद्यालयात झालेल्या शिक्षक दिन व विवेक दिन कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते.
हा कार्यक्रम गुरुवारी (ता. ११) उत्साहात साजरा करण्यात आला. शिकागो येथील विश्वधर्म परिषदेत स्वामी विवेकानंदांनी ११ सप्टेंबर १८९३ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक भाषणाच्या स्मृतींना उजाळा देत दळवी महाविद्यालयात ‘विवेक दिन’ आणि शिक्षक दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. महाविद्यालयाच्या ‘करिअर कट्टा’ आणि राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) विभागातर्फे आयोजित या कार्यक्रमातून स्वामी विवेकानंदांच्या शांती, प्रेम, एकता आणि सर्वधर्म स्वीकाराच्या संदेशाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले.
दुधवडकर यांनी स्वामी विवेकानंद आणि डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी शिक्षण आणि अध्यात्म यांचे कार्य तरुणांना तारक आहे. त्यामुळे अध्यात्माचे ज्ञान विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने मिळायला हवे, असे मत व्यक्त केले. वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक हेमंत महाडिक यांनी, कोणताही धर्म श्रेष्ठ किंवा कनिष्ठ नसून, प्रत्येकाने आपल्या धर्माचे पालन करत इतर धर्मांचाही आदर करणे आवश्यक आहे, असे सांगितले. मुंबई विद्यापीठाच्या सिंधुदुर्ग उपपरिसराचे प्रभारी संचालक श्रीपाद वेलिंग यांनी विद्यार्थ्यांना स्वामी विवेकानंद व सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या कार्याची ओळख करून दिली. श्रावणी कॉम्प्युटर एज्युकेशनचे संचालक सतीश मदभावे यांनी जगभरातील संगणक तंत्रज्ञानाचा मूळ पाया भारतीय अध्यात्म ज्ञान असल्याचे सांगितले. सहायक प्रा. प्रशांत हटकर यांनी स्वामी विवेकानंदांच्या विचारांवर आधारित विशेष संशोधनपर ध्वनिफीत सादर केली. सहायक प्रा. नरेश शेट्टये यांनी मनोगत व्यक्त केले. छाया कोकरे हिने सूत्रसंचालन केले. कश्यपी माईनकर हिने आभार मानले.
