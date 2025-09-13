‘सेवा पंधरवडा’ यशस्वी करण्याचा निर्धार
गोळवणमध्ये बैठक; ‘पंचायत राज’साठी ग्रामस्तरीय समिती
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १३ : गोळवण-कुमामे-डिकवल ग्रामपंचायत कार्यालय येथे आज शासनाच्या सेवा पंधरवडा कार्यक्रम आणि मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत उपस्थितांनी दोन्ही कार्यक्रमांमध्ये सक्रिय सहभाग घेण्याचा ठराव एकमताने मंजूर केला.
ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ विषयी सविस्तर माहिती दिली. या अभियानांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांवर सखोल चर्चा झाली. यामध्ये सुशासनयुक्त पंचायत, सक्षम पंचायत, जल समृद्ध, स्वच्छ व हरित गाव, मनरेगा व इतर योजनांचे अभिसरण, गाव पातळीवरील संस्था सक्षमीकरण, उपजीविका विकास व सामाजिक न्याय लोकसहभाग आणि श्रमदानातून लोक चळवळ निर्माण करणे या मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली.
सेवा पंधरवडा उपक्रमाअंतर्गत केंद्राच्या डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर ॲग्रीकल्चर (ॲग्री स्टॅग) नोंदणीबद्दल उपस्थित शेतकरी वर्गाला माहिती देण्यात आली. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना डिजिटल प्रणालीशी जोडण्याचे उद्दिष्ट आहे.
या बैठकीत मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानासाठी ग्रामस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली. तसेच अभियानाशी संबंधित विषयांवर चर्चा करण्यासाठी लहान गटही तयार करण्यात आले. ग्रामपंचायत गोळवण-कुमामे-डिकवलने या अभियानात पूर्ण सहभाग घेऊन ते यशस्वी करण्याचे निश्चित केले असून, तसा एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आला. या बैठकीला सरपंच सुभाष लाड, उपसरपंच शरद मांजरेकर, ग्रामपंचायत सदस्य साबाजी गावडे, प्राजक्ता चिरमुले, शिल्पा तेली, विभा परब, ग्रामपंचायत अधिकारी अर्पिता शेलटकर, तलाठी गौरी कोकरे, कृषी पर्यवेक्षक दशरथ सावंत, कृषी सहायक नीतेश पाताडे, केंद्रप्रमुख श्री. गावित, मुख्याध्यापक संतोष पाताडे आदी उपस्थित होते.
