रत्नागिरीत काँग्रेसच्या विरोधात निदर्शने
रत्नागिरी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात सोशल मीडियावर अक्षेपार्ह व्हिडिओ प्रसारित केल्याप्रकरणी काँग्रेसचा निषेध नोंदवताना भाजप महिला मोर्चाच्या कार्यकर्त्या.
भाजप महिला मोर्चाची रत्नागिरीत निदर्शने
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १३ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांची आई यांच्यावर एआय प्रणालीचा गैरवापर करून सोशल मीडियावर अपमानकारक व्हिडिओ प्रसारित करण्यात आला. त्याचा निषेध आज येथे दक्षिण रत्नागिरी भाजप महिला मोर्चातर्फे करण्यात आला.
महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्षा, आमदार चित्रा वाघ यांच्या सूचनेनुसार, महाराष्ट्रभर तसेच जिल्हानिहाय निषेध आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यानुसार रत्नागिरी जिल्हा महिला मोर्चातर्फे जिल्हाध्यक्ष वर्षा ढेकणे, जिल्हा सरचिटणीस नुपुरा मुळ्ये, शहराध्यक्ष पल्लवी पाटील, मंडळ अध्यक्ष परिणीती सावंत, मंडलाध्यक्ष स्नेहा चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली महिला कार्यकर्त्यांनी सहभाग नोंदवला. महिलांनी भाजपचे झेंडे घेऊन काँग्रेसचा निषेध असो, यावेळी मोठ्या घोषणाबाजी करत काँग्रेसच्या विरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला. महिलांची मोठी उपस्थिती आणि आक्रमक घोषणांमुळे संपूर्ण परिसर दणाणून गेला.
