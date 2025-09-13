उपअभियंता मंगळवारी ग्रामस्थांच्या भेटीला
अलोरे पाणी योजना ; दोन वर्षे रखडल्याने ग्रामस्थ संतप्त
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १३ ः तालुक्यातील अलोरे येथील जलजीवन मिशन योजनेतील पाणीपुरवठा योजना मार्गी लागलेली नाही. गेल्या दोन वर्षापासून सुरू असलेली योजना मार्गी लागत नसल्याने ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत. ग्रामस्थांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा चिपळूण विभागाचे उपअभियंता मंगळवारी (ता.१६) अलोरे ग्रामपंचायतीला भेट देऊन ग्रामस्थांशी संवाद साधणार आहेत. या बैठकीत पाणी योजनेचा तिढा सुटणार की, त्यातील गुंता अधिक वाढणार याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
अलोरे येथे जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत सुधारित नळपाणी योजनेसाठी अडीच वर्षापूर्वी ठेकेदाराची नियुक्ती झाली; मात्र किरकोळ काम केल्यानंतर गेल्या दोन वर्षापासून योजना ठप्प आहे. ग्रामपंचायतीला विश्वासात घेतल्याशिवाय ठेकेदाराला बिल देऊ नये, असे कळवले असतानाही पाणीपुरवठा विभागाने ४९ लाख ६५ हजार ठेकेदाराला दिले आहेत. यावरून सोमवारी ग्रामपंचायतीत झालेली ग्रामसभा प्रचंड गाजली. अडीच वर्षाचा कालावधी लोटल्यानंतरही काम पूर्ण झालेले नाही. पाणीपुरवठा विभागाने अंदाजपत्रकानुसार, काम झाल्याची तपासणी करावी, ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन कामे पूर्ण झाल्यावरच बिल द्यावे, असे लेखी निवेदन ग्रामपंचायतीकडून दिले गेले; मात्र तरीही यावर जिल्हा प्रशासनाने कार्यवाही केली नाही.
पाणी योजनेवरून पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता शैलेश बुटाला यांनी ग्रामपंचायतीला काही लेखी सूचना केल्या आहेत. अलोरे येथे पाणी योजनेचे काम करताना काही अडचणी येत आहेत. पाइपलाइन टाकण्याच्या जागेवरून वाद निर्माण होत आहेत. या वादामुळे काम करणे कठीण बनले आहे. वाद संपुष्टात आणून त्याचे निराकरण करावे. या अडचणी न सोडवल्यास व काम रद्द झाल्यास त्यास ग्रामपंचायत जबाबदार राहील, असेही उपअभियंत्यांनी सुनावले आहे. यावरून ग्रामपंचायतीने उपअभियंत्यांना पत्रव्यवहार करत माहिती दिली. त्यानुसार मंगळवारी (ता.१६) उपअभियंता शैलेश बुटाला हे ग्रामपंचायतीला भेट देऊन ग्रामस्थांशी चर्चा करणार आहेत.
