पान एक-सिंधुदुर्गात पावसाचे ''कमबॅक''
सिंधुदुर्गात पावसाचे ‘कमबॅक’
जोरदार सरी ः भात पिकावरील संकट टळले
सकाळ वृत्तसेवा
वैभववाडी, ता. १३ ः सात-आठ दिवसांच्या विश्रांतीनंतर जिल्ह्यात पावसाने शनिवारी (ता. १३) जोरदार कमबॅक केले. जिल्ह्याच्या सर्वच भागात जोरदार पाऊस पडत असल्यामुळे भात पिकावरील मोठे संकट टळले आहे. जिल्ह्यात आणखी दोन-तीन दिवस पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता आहे.
गेले सात-आठ दिवस पावसाने उघडीप दिली होती. अनेक भागात कडक ऊन पडले होते. एकीकडे पावसाची उघडीप आणि दुसरीकडे कडक ऊन यामुळे जिल्ह्यातील हजारो हेक्टर वरकस जमिनीतील भात पीक संकटात सापडण्याची चिन्हे निर्माण झाली होती; परंतु शुक्रवारी (ता. १२) सायंकाळी उशिरा काही भागांत पावसाच्या सरींना सुरुवात झाली. त्यानंतर शनिवारी पहाटेपासूनच जिल्ह्यात पावसाचे जोरदार कमबॅक झाले.
दरम्यान, शनिवारी पहाटेपासून पावसाचे वातावरण निर्माण झाले होते. सावंतवाडी, कुडाळ, कणकवली, वैभववाडी या तालुक्यांमध्ये दुपारनंतर पावसाला सुरुवात झाली. पावसाच्या जोरदार सरी सर्वत्र बरसत होत्या. गेल्या आठ ते दहा दिवसांनी जिल्ह्याच्या सर्व भागांत जोरदार पाऊस पडत असल्यामुळे पावसाअभावी संकटात सापडलेल्या हजारो हेक्टर भात पिकांना संजीवनी मिळाली आहे.
........................
चौकट
कमी दाबाच्या क्षेत्राचा परिणाम
बंगालच्या उपसागरात ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशच्या किनाऱ्यालगत निर्माण झालेल्या चक्राकार वाऱ्यांमुळे त्या भागात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले आहे. या प्रणालीमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पुढील दोन-तीन दिवस पावसाचा जोर कायम राहणार आहे. हवामान विभागाने १५ ते १७ सप्टेंबर या कालावधीत येलो अलर्ट जाहीर केला आहे.
..................
चौकट
परतीचे संकेत
जिल्ह्यात गेले दोन दिवस पडत असलेला पाऊस परतीच्या पावसाप्रमाणे पडत आहे. यावर्षी १५ सप्टेंबरला मॉन्सून पश्चिम राजस्थानमधून परतीच्या प्रवासाला सुरुवात करण्याची शक्यता आहे. यावर्षी सिंधुदुर्गात २५ मे रोजी मॉन्सून दाखल झाला होता. त्यानंतर मॉन्सूनने अवघ्या काही दिवसांत संपूर्ण राज्य आणि देश व्यापला होता. त्यामुळे मॉन्सूनच्या परतीचा प्रवासदेखील लवकर सुरू होईल, असा अंदाज आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.