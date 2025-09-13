बांद्यातील पथदिव्यांचे जुने मीटर पूर्ववत बसवा
91313
बांद्यातील पथदिव्यांचे
जुने मीटर पूर्ववत बसवा
ठाकरे शिवसेना ः महावितरणला निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. १३ ः स्मार्ट मीटर बसवू नयेत, असा ठराव बांदा ग्रामसभेत घेण्यात आला असूनही महावितरण कंपनीने कोणतीही पूर्वसूचना न देता ग्रामपंचायतीच्या पथदीपांचे मीटर बदलून त्या ठिकाणी स्मार्ट मीटर बसवले. याचा आर्थिक भुर्दंड ग्राहकांना सोसावा लागणार आहे. त्यामुळे हे स्मार्ट मीटर तत्काळ काढून जुने मीटर बसवावेत, असे निवेदन ठाकरे शिवसेनेचे शहर प्रमुख तथा ग्रामपंचायत सदस्य साईप्रसाद काणेकर यांनी महावितरणचे सहाय्यक अभियंता साहिल टाके यांना दिले.
यावेळी मनसे तालुकाध्यक्ष मिलिंद सावंत, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे प्रशांत पांगम, विठ्ठल वाळके आदी उपस्थित होते. निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाने ठरविलेले स्मार्ट मीटर बांदा गावात बसवू नयेत, असा ठराव ग्रामसभेमध्ये घेतला आहे. असे असूनही महावितरणने ग्रामपंचायतीच्या पथदीपांचे जुने मीटर बदलून त्या ठिकाणी स्मार्ट मीटर बसविले आहेत. याबाबत ग्रामपंचायत प्रशासनाला कुठलीही माहिती किंवा नोटीस दिलेली नाही. त्यामुळे तत्काळ हे मीटर बदलून जुने मीटर बसवावेत, असे म्हटले आहे.
