गणेशोत्सवात चिपळूणमधील व्यावसायिकांना बाप्पा पावला
कोटीच्या घरात उलाढाल ; तालुक्यात २५ हजार मूर्तींची प्रतिष्ठापना
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १४ : गणेशोत्सवात तालुक्यातील सर्व प्रकारच्या छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांना गणपतीबाप्पांनी खूप मोठा आर्थिक आधार देत मंदीचे विघ्न दूर केले आहे. चिपळूण तालुक्यात कोटीच्या घरात उलाढाल झाल्याचा अंदाज आहे.
कोकणवासीयांसाठी महत्त्वाचा असलेला गणेशोत्सव सामाजिक आणि आर्थिक उलाढालीचा महत्त्वाचा केंद्रबिंदू आहे. दरवर्षी गणेशोत्सवात 25 हजारहून अधिक गणेशमूर्तींची प्रतिष्ठापना केली जाते. तालुक्यात घरोघरी गणेशमूर्तीचे आगमन होत असल्याने उत्सव काळात भाविक आपल्या बाप्पांसाठी सढळ हस्ते खर्च केला जोता. गणेशमूर्ती, मखर सजावट, विद्युत रोषणाई, पूजा साहित्य, कपडे, वादन साहित्य, फळे, फुले, भाज्यांची खरेदी करण्यात येते. मुंबई-पुणे आणि अन्य शहरात राहणारे कोकणवासीय गणेशोत्सवानिमित्त गावी येतात. यंदा सुमारे चिपळूण तालुक्यात सुमारे ४० हजाराहून अधिक चाकरमानी गावी आल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे स्थानिक बाजारात मोठया प्रमाणावर उलाढाल झाली आहे. यावर्षी ओवसे असल्यामुळे त्यासाठी लागणारी फळे, फराळाचे पदार्थ, सुपांची खरेदीही झाली. गणेशोत्सवाच्या तीन दिवस आधीपासूनच चिपळूण शहरासह पिंपळी, खेर्डी, सावर्डे, अलोरे, पोफळी मार्गताम्हणे सारख्या मध्यवर्ती भागातील बाजारपेठांमध्ये खरेदीसाठी अक्षरशः झुंबड उडाली होती. या कालावधीत दरदिवशी कोटीच्या घरात उलाढाल झाली.
अलीकडे उत्सव काळात एक रंग, एकच डिझाइनच्या कपड्यांना मागणी वाढली आहे. सण, उत्सव, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमात लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत एकाच रंगाची, एकाच प्रकारच्या वेशभूषेला महत्त्व दिले जात आहे. त्यामुळे विसर्जन सोहळ्यासाठी शहरातच नव्हे, तर ग्रामीण भागात एकाच प्रकारचे, डिझाइनचे कपडे खरेदी करण्यात आले होते. त्यामुळे कपड्यांवर विशेष खर्च करण्यात आला.
- निसार कच्ची, कापड व्यावसायिक
