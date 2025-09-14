चिपळूण ः नामदेव महाराजांच्या जयंती निमित्त सायकलवारी
नामदेव महाराज यांच्या
जयंती निमित्त सायकलवारी
रविकिरण आवले; २ नोव्हेंबर रोजी पंढरपुर येथून प्रस्थान
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १४ः संत शिरोमणी श्री नामदेव महाराज यांच्या ७५५ व्या जयंती निमित्त श्री क्षेत्र पंढरपूर (महाराष्ट्र) ते श्री क्षेत्र घुमाण (पंजाब) या संत नामदेव महाराज रथयात्रा व सायकलवारीचे आयोजन केले आहे. ही सायकलवारी २ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ६ वाजता श्री क्षेत्र पंढरपुर येथून श्री क्षेत्र घुमाणकडे प्रस्थान करणार आहे, अशी माहिती संत नामदेव महाराज रथयात्रा व सायकल वारीचे कोकण संघटक व सल्लागार रविकिरण आवले यांनी दिली.
याबाबत माहिती देताना श्री. आवले म्हणाले, भागवत धर्म प्रसारक मंडळ, पालखी सोहळा पत्रकार संघ, श्री नामदेव दरबार कमिटी, घुमाण व समस्त नामदेव शिंपी समाज यांच्या संयुक्त विद्यमाने श्री क्षेत्र पंढरपूर ते श्री क्षेत्र घुमाण या सुमारे २५०० किलोमीटरच्या रथयात्रा व सायकल वारीचे आयोजन केले आहे. वारीचे हे चौथे वर्ष आहे. २ नोव्हेंबर ते ३ डिसेंबर २०२५ या दरम्यान रथयात्रा व सायकल वारी होणार आहे. या सायकल यात्रेत राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीयस्तरावर सायकल रायडिंग केलेल्या व ५० पेक्षा अधिक वयोमान असलेल्या सुमारे ११० सायकलपटूनी सहभाग नोंदविला आहे. ही रथ यात्रा व सायकल वारी महाराष्ट्रासह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा व पंजाब राज्यातून मार्गक्रमण करणार आहे.
