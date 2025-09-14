वाडोस विद्यालयाच्या मुली ‘अजिंक्य’
तालुकास्तरीय कबड्डी स्पर्धा; १४ वर्षांखालील गटात यश
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १४ ः कुडाळ तालुकास्तरीय १४ वर्षांखालील कबड्डी स्पर्धेत जयप्रकाश नारायण माध्यमिक विद्यालय वाडोस मुलींच्या संघाने अजिंक्यपद मिळविले. या संघाची ओरोस येथे होणाऱ्या जिल्हास्तरीय कबड्डी स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे.
माणगाव खोऱ्यातील वाडोससारख्या ग्रामीण भागातील मुलींनी या कबड्डी स्पर्धेत पाट हायस्कूल संघावर मात करत कुडाळ तालुक्याचे अजिंक्यपद मिळविले. हा संघ आता जिल्हा पातळीवर कुडाळ तालुक्याचे नेतृत्व करणार आहे. या संघात सान्वी सावंत, संजना गावडे, सेजल धुरी, लावण्या म्हाडगुत, शिवानी डोईफोडे, संगीता पंदारे, धनश्री राणे, सोनाक्षी काटाळे, गायत्री वरक, गौरी राणे, वैष्णवी सावंत, रुचिका गावडे या विद्यार्थिनी सहभागी झाल्या. वाडोस विद्यालयाच्या मुलींनी मिळविलेल्या देदीप्यमान यशाबद्दल लोकसेवा संघ संस्थेचे अध्यक्ष प्रसाद रेगे, उपाध्यक्ष दादा बेळणेकर, सचिव उत्तम सराफदार यांनी अभिनंदन केले व जिल्हास्तरीय कबड्डी स्पर्धेसाठी शुभेच्छा दिल्या.
संघाला डॉ. आनंद राठ्ये आणि जिल्हा कबड्डीपटू सीताराम जाधव यांचे मार्गदर्शन लाभले. इतर शिक्षक, शिक्षकेतर वर्गाने सहकार्य केले. या विद्यालयाने कबड्डी स्पर्धेत यश मिळविल्याबद्दल लोकसेवा संघाचे उपाध्यक्ष बेळणेकर यांनी विद्यालयाला भेट देऊन मुलींचे अभिनंदन केले. या विद्यालयाच्या शैक्षणिक गरजा तसेच इमारतीबाबतचे प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे सांगितले.
