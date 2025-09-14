मोबाईलच्या अतिवापराने आरोग्य समस्या उद्भवतात
संगमेश्वर ः कडवई हायस्कूलमधील व्याख्यानावेळी मार्गदर्शन करताना शोभा नाखरे.
मोबाईलच्या अतिवापराने आरोग्य समस्या
शोभा नाखरेः कडवई हायस्कूलमध्ये व्याख्यान
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. १४ः विद्यार्थ्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर जरूर करावा, पण एका मर्यादेपर्यंत. कारण मोबाईलच्या अतिवापरामुळे डोळ्यांची शक्ती कमी होते, श्रवणशक्तीची हानी होते. तसेच झोपेवर परिणाम होतो आणि लहान वयात अनेक आरोग्य समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी वेळेचं नियोजन करतानाच खेळ आणि शारीरिक हालचालीवर भर द्यावा, असे प्रतिपादन राष्ट्रपती पुरस्कार विजेत्या सेवानिवृत्ती मुख्याध्यापिका शोभा नाखरे यांनी केले.
कडवई पंचक्रोशी शिक्षण मंडळाच्या भाईशा घोसाळकर हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयातील मराठी विभागातर्फे ‘चला,आनंद शोधूया!’ या विषयावर राष्ट्रपती पुरस्कार विजेत्या सेवानिवृत्ती मुख्याध्यापिका शोभा नाखरे यांचे व्याख्यान आयोजित केले होते. याप्रसंगी शोभा नाखरे यांनी विद्यार्थ्यांना आरोग्य, सर्जनशीलता,अभ्यासाची सकारात्मक दृष्टी आणि पर्यावरण संवर्धन याविषयी मार्गदर्शन केले. त्या म्हणाल्या, शिक्षण हे फक्त पुस्तकी न राहता प्रत्यक्ष कृतीतून शिकण्याचा अनुभव देणारं असावे. वैयक्तिक स्वच्छता आणि पर्यावरण जतन करण्यासाठी कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत तयार करणे, परसबागेतील रोप लागवड करणे. या उपक्रमातून विद्यार्थ्यांना नैसर्गिक चक्र समजून घेता येते आणि पर्यावरणाशी जोडले जातात. प्रयत्न प्रामाणिक असतो, तेव्हा परमेश्वर तुमच्या सोबत असतो. विद्यार्थ्यांना प्रामाणिक प्रयत्नांची गरज पटवून दिली. सूर्योदयापूर्वी उठून अभ्यास करण्याचे फायदेही विद्यार्थ्यांना समजावले. कौटुंबिक मूल्ये आणि सामाजिक जाणीव आपल्याला असायला हवी, असे त्यांनी सांगितले.
