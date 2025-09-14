संविधानाचा प्रकाश विद्यार्थ्यांच्या मनामनांत
संविधानाचा प्रकाश विद्यार्थ्यांच्या मनामनांत
हिर्लोक विद्यालयात उपक्रम; ‘अनुगामी’तर्फे ‘संविधानाची ७५ वर्षे’
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १४ : हिर्लोक (ता. कुडाळ) येथील शिवाजी विद्यालयात अनुगामी लोकराज्य महाभियान संस्थेतर्फे ‘संविधानाची ७५ वर्षे’ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना भारतीय संविधानाची निर्मिती, त्याचा गाभा आणि सद्यस्थितीतील आव्हाने याविषयी सखोल मार्गदर्शन करण्यात आले.
कार्यक्रमाची सुरुवात सुशील डवर यांच्या प्रस्तावनेने झाली. या कार्यक्रमासाठी एकूण २६५ विद्यार्थी, शिक्षक आणि अन्य मान्यवर उपस्थित होते. व्यासपीठावर मुख्याध्यापक दिनेश म्हाडगुत, ‘अनुलोम’ कोकण विभाग प्रमुख रवींद्र भोवड, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य प्रेरणा पवार, उपविभाग संवादिनी प्रमुख तनया शिवलकर, उपविभाग प्रमुख संकेत देवस्थळी, कुडाळ विधानसभा भागजनसेवक बाजीराव काळे, अनुलोम मित्र नंदकिशोर सरनोबत, प्रभावी व्यक्ती एकनाथ सरनोबत, मनीष तांबे, मंगेश तांबे, केशव ढाकरे, सुभाष विणकर आणि वक्त्या गीता काळे आदी उपस्थित होते.
कार्यक्रमादरम्यान विद्यार्थ्यांना संविधान आणि त्याच्याशी संबंधित विविध पैलूंवर मार्गदर्शन केले. विशेषतः संविधानाच्या निर्मितीची प्रक्रिया, त्यामागील तत्त्वे आणि सद्यस्थितीत संविधानाला सामोरे जाणाऱ्या आव्हानांवर प्रकाश टाकला. या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा दुर्मीळ आवाज, संविधानाशी संबंधित दुर्मीळ फोटो, संविधान प्रश्नावली, मूळ संविधानाच्या प्रतीचे फोटो आणि संविधानाचे आत्मकथन दाखविले. हा सर्व उपक्रम अनुलोम संस्थेच्या ‘संविधानाचा जागर’ या उपक्रमाचा एक भाग होता. या विद्यालयाला ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा’ स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळाला आहे. तसेच येथे रोजगाराभिमुख कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत अन्न प्रक्रिया, कृषी प्रशिक्षण आणि अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानावर आधारित कार्यशाळा यशस्वीपणे राबविल्या जात आहेत. हनुमंत नाईक यांनी सूत्रसंचालन केले. अनिल केळूसकर यांनी आभार मानले.
