‘लम्पी तपासणी मोहीम खारेपाटणमध्ये राबवा’
खारेपाटण, ता. १४ ः तालुक्यातील जनावरांना खारेपाटणमध्ये लम्पी सदृश आजाराची लक्षणे आढळून येत आहेत. यात एका बैलाचा मृत्यू झाला आहे. अन्य जनावरांच्या अंगावर गाठी आल्या आहेत. ही लक्षणे लम्पी आजाराची असून पशुवैद्यकीय विभागाने याची तातडीने दखल घेत खारेपाटण परिसरात तपासणी मोहीम राबवून शेतकऱ्यांचे पशुधनाचे होणारे नुकसान टाळावे, अशी मागणी ठाकरे शिवसेना उपतालुकाप्रमुख गोट्या कोळसुलकर यांनी केली आहे. खारेपाटण गावातील सम्यकनगर येथील प्रभाकर कांबळे यांच्या मालकीच्या बैलाच्या अंगावर काही दिवसांपूर्वी गाठी आल्या होत्या. त्यावर उपचारही करण्यात आले; मात्र त्यातच त्याचा मृत्यू झाला. त्यांच्या मालकीच्या अन्य एका वासराच्या अंगावर गाठी आल्या आहेत. या घटनेची दखल घेत पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी खारेपाटण परिसरात शोधमोहीम राबवावी. ज्या जनावरांच्या अंगावर अशा गाठी आल्या असतील, त्यांचा शोध घेऊन योग्य ते औषधोपचार करावेत. जेणेकरून आजाराचा फैलाव रोखला जाईल, अशी मागणी कोळसुलकर यांनी केली आहे.
सातार्डा हायस्कूलमध्ये
गणवेश वाटप कार्यक्रम
सावंतवाडी, ता. १४ ः सातार्डा येथील महात्मा गांधी हायस्कूलच्या रस्त्यासाठी माजी शिक्षणमंत्री व आमदार दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त निधी मिळण्यासाठी प्रयत्न करणार, अशी ग्वाही शिंदे शिवसेनेचे सावंतवाडी तालुकाप्रमुख नारायण राणे यांनी सातार्डा येथे दिली. मनोहर मांजरेकर स्मृतिप्रीत्यर्थ योगेश मांजरेकर पुरस्कृत गणवेश वाटप कार्यक्रम प्रसंगी ते बोलत होते. महात्मा गांधी हायस्कूलच्या २७ विद्यार्थ्यांना मांजरेकर यांच्या प्रयत्नाने योगेश मांजरेकर यांच्याकडून मोफत गणवेश देण्यात आले. प्रायोजक योगेश मांजरेकर, ग्रामपंचायत सदस्या शर्मिला मांजरेकर, आरोंदा शिवसेना विभागप्रमुख शेखर मांजरेकर, सातार्डे मध्यवर्ती संघाचे कार्यवाह राजाराम आरोंदेकर, सातार्डा पंचक्रोशी टिळक ग्रंथालयाचे अध्यक्ष व माजी मुख्याध्यापक ज्ञानेश्वर मांजरेकर, माजी अध्यक्ष महेंद्र मांजरेकर, माजी शालेय समिती अध्यक्ष उमेश मांजरेकर, मकरंद मांजरेकर, दादा राऊळ, मुख्याध्यापक पी. एम. सावंत उपस्थित होते. स्वागत व सूत्रसंचालन शिक्षक एस. ए. नाईक यांनी केले. शिक्षक नाना शिर्के यांनी आभार मानले.
