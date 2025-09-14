‘पंचायतराज’मध्ये उत्कृष्ट कार्य करा
91471
‘पंचायतराज’मध्ये उत्कृष्ट कार्य करा
आमदार दीपक केसरकर ः सावंतवाडी मतदारसंघातील ग्रामपंचायतींना आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १४ ः मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असून, सावंतवाडी मतदारसंघातील ग्रामपंचायतींनी उत्कृष्ट कामगिरी करून राज्यासाठी आदर्श निर्माण करावा, असे आवाहन माजी शिक्षणमंत्री आणि आमदार दीपक केसरकर यांनी केले. सावंतवाडी पंचायत समितीने काझी शाहबुद्दीन हॉल येथे आयोजित कार्यशाळेत ते बोलत होते.
श्री. केसरकर म्हणाले, ‘‘प्रत्येक ग्रामपंचायतीने असे काम केले पाहिजे की त्या या अभियानात नक्कीच चमकल्या पाहिजेत. सिंधूरत्न योजनेला मुदतवाढ मिळाल्यास गावागावातील विकासकामांना गती मिळेल, तसेच आवश्यक ते सर्व सहकार्य देण्यास आम्ही सदैव तयार आहोत. या अभियानांतर्गत उत्कृष्ट काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना तालुका, जिल्हा आणि राज्य पातळीवर बक्षिसे व अनुदान दिले जाणार आहे. सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांनी आपल्या गावांना ‘आदर्श ग्रामपंचायत’ म्हणून राज्यात ओळख मिळवून द्यावी.’’ व्यासपीठावर जिल्हा परिषद मुख्य लेखा अधिकारी श्री. मेश्राम, उपअभियंता अंगत शेळके, सहाय्यक गटविकास अधिकारी मंगेश जाधव, गटशिक्षणाधिकारी श्रीमती परब, सरपंच राजश्री सौदागर आदी उपस्थित होते. कृषी अधिकारी एकनाथ सावंत यांनी प्रास्ताविक केले. प्रा. नारायण परब यांनी अभियानाबद्दल मार्गदर्शन केले. सौ. शुभदा सावंत यांनी सूत्रसंचालन केले.
---
भरीव निधी देण्याचे आश्वासन
‘सिंधूरत्न’ व ‘चांदा-बांदा’ या योजनांच्या माध्यमातून कुक्कुटपालन, पशुपालन आणि विविध योजनांचा लाभ गावकऱ्यांपर्यंत पोहोचल्याचे केसरकर यांनी नमूद केले. या योजनांना मुदतवाढ मिळाल्यास पर्यटनाधारित विकासकामेही हाती घेता येतील, असे ते म्हणाले. मागासवर्गीय व दलित वस्त्यांच्या विकासासाठी भरीव निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देत, केवळ प्रस्ताव द्या, असेही त्यांनी ग्रामपंचायतींना सुचवले. या कार्यशाळेचे आयोजन गटविकास अधिकारी वासुदेव नाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाले. कार्यक्रमास सरपंच, ग्रामसेवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.