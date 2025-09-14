सुकळवाड येथील विद्यार्थिनीला सकल मराठा समाजातर्फे मदत
सुकळवाड येथील विद्यार्थिनीला
सकल मराठा समाजातर्फे मदत
ओरोस, ता. १४ ः गावराई सुकळवाड येथील गायत्री सावंत या मुलीला शिक्षणासाठी सकल मराठा समाज कट्टा दशक्रोशीच्या वतीने ३० हजार रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात आली. गायत्री हिला दहावी परीक्षेत ८२ टक्के गुण मिळाले आहेत. तिच्या घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे.
अलीकडेच तिच्या आईचे निधन झाले. वडील मोलमजुरी करतात. तिला मालवण कुंभारमाठ येथील शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयात प्रवेश मिळाला आहे. यासाठी लॅपटॉप आवश्यक आहे. ही गरज ओळखून मराठा समाज कट्टा दशक्रोशी समाज मंडळाचे सुकळवाड येथील सदस्य स्वप्नील गावडे यांनी मंडळ पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. त्यावर चर्चा होऊन गायत्री हिला लॅपटॉप विकत घेण्यासाठी ३० हजारांची आर्थिक मदत केली. यावेळी अध्यक्ष डॉ. जी. आर. सावंत, विष्णू लाड, जयंद्रथ परब, सुमित सावंत, स्वप्नील गावडे, छोटू ढोलम, प्रसाद मोरजकर, श्रीमती गावडे व अन्य कार्यकर्ते उपस्थित होते. मंडळाच्या या दातृत्वाचे कौतुक होत आहे.
सावंतवाडीत शिवसेनेतर्फे
लेझीम साहित्याचे वाटप
सावंतवाडी, ता. १४ ः शिवसेना शहर प्रमुख खेमराज उर्फ बाबू कुडतरकर यांच्या शिफारशीनुसार माजी मंत्री, आमदार दीपक केसरकरांच्या माध्यमातून लाखे वस्तीतील शालेय मुलांना नवरात्रीसाठी लेझीम साहित्य वाटप करण्यात आले. यावेळी शहराध्यक्ष बाबू कुडतरकर, भारती मोरे, अनारोजीन लोबो, शर्वरी धारगळकर, दीपाली सावंत, सुप्रिता धारणकर, पूजा नाईक, लतिका सिंग, भारती परब, ज्योत्स्ना मेस्त्री, आरती खोरागडे, सुलोचना गावडे, राजश्री निर्गुण, कृष्णा लाखे, संजय पेडणेकर, मार्टिन आदी उपस्थित होते.
