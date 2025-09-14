वेंगुर्लेवासीयांसाठी धावणार ‘कदंबा’
वेंगुर्लेवासीयांसाठी धावणार ‘कदंबा’
वास्कोसह पणजीहून बससेवा; प्रवाशांमधून समाधान व्यक्त
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. १४ ः वेंगुर्ला - सातार्डा बस फेरीच्या अनागोंदी नियोजनामुळे सर्वसामान्य प्रवासी आणि विद्यार्थ्यांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत होता. याच पार्श्वभूमीवर आता गोव्याची कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रवाशांच्या मदतीला धावून आली असून वास्को - वेंगुर्ला आणि पणजी - वेंगुर्ला (मळेवाड मार्गे) अशी बससेवा सुरू केली आहे. त्यामुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मागणीचा विचार करून कदंबा कॉर्पोरेशनने पणजी - वेंगुर्ला बससेवा सुरू केली. या बसचा मार्ग पर्वरी- म्हापसा - करासवाडा - कोलवाळ-धारगळ - पेडणे - सातार्डा - मळेवाड - शिरोडा - वेंगुर्ला असा असून ती पुन्हा उलट मार्गे परतेल. पणजीहून सायंकाळी ४.३० वाजता व वेंगुर्लाहून सकाळी ७.०० वाजता ही बस सुटेल. या सेवेची घोषणा पणजी आगाराचे डीएम गिरीश गौडे, एटीएस सर्वजीत बर्वे, देवीप्रसाद भट व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली.
दीर्घकाळ प्रलंबित मागणी पूर्ण करण्यासाठी कदंबाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेंकर, एमडी रोहन कासकर, जीएम महेंद्र पेडणेकर, डीटीओ अँड्र्यू परेरा यांच्या प्रयत्नांचा विशेष उल्लेख करण्यात आला. याशिवाय वास्को डेपोतूनही वास्को - वेंगुर्ला (मळेवाड मार्गे) अशी बससेवा सुरू केली आहे. ती बस पणजीहून सकाळी ७.१५ वाजता निघून म्हापसा (७.४०) मार्गे मळेवाड- शिरोडा - वेंगुर्ला येथे पोहोचेल. त्याच दिवशी सकाळी १०.०५ वाजता तीच बस वेंगुर्ल्यातून परत वास्कोकडे जाणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य परिवहन आगारातील अपुऱ्या गाड्या आणि ढिसाळ नियोजनामुळे ही समस्या निर्माण झाली होती. परिणामी विद्यार्थी, नोकरदार, महिला आणि वयोवृद्धांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत होता. या संदर्भात मळेवाडचे उपसरपंच हेमंत मराठे यांनीही वेंगुर्ला आगाराला इशारा दिला होता. मात्र, त्याआधीच गोव्याच्या कदंबाने पुढाकार घेऊन प्रवाशांच्या गैरसोयीवर तोडगा काढला. त्यामुळे स्थानिक ग्रामस्थ व प्रवासीवर्गाकडून कदंबा प्रशासनाचे आभार व्यक्त केले जात आहेत.
