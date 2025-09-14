चिपळूण-खचलेला पिंपळीतील पूल नव्याने उभारणार
चिपळूणः पिंपळी पुलाची पाहणी करताना अधीक्षक अभियंता सचिन राक्षे, कार्यकारी अभियंता सतीश पोवार, उपअभियंता श्री पिंपळे आदी.
खचलेला पिंपळीतील
पूल नव्याने उभारणार
एमआयडीसी अधिकाऱ्याकंडून पाहणी : पर्यायी वाहतुकीसाठी चाचपणी
चिपळूण, ता. १४ः तालुक्यातील दसपटी येथील कोसळलेल्या पिंपळी पुलाची पाहणी औद्योगिक विकास महामंडळाचे अधीक्षक अभियंता सचिन राक्षे यांनी केली. त्यामुळे हा पूल नव्याने उभारण्यासाठी लवकरच पावले उचलली जातील असा दिलासा येथील उद्योजकांना मिळाला आहे.
खडपोली एमआयडीसीमधील साफईस्ट कंपनीचे मालक, अधिकारी यांच्यासह काही ग्रामस्थ श्री. राक्षे यांच्याबरोबर उपस्थित होते. पुलावरील वाहतूक बंद असल्यामुळे कंपनीचे होणारे नुकसान कंपनीवे राक्षे यांच्या निदर्शनास आणून दिली. पिंपळी-खडपोली पुलाचे काम लवकरच हाती घेतले जाईल असे राक्षे यांनी सांगितले. याप्रसंगी त्यांच्यासोबत रत्नागिरी कार्यकारी अभियंता सतीश पोवार, उपअभियंता आर. एस. पिंपळे, किशोर हळदणकर, उपअभियंता संदीप पवार आदी अधिकारीही होते. या पुलाच्या बाजूने काही पर्यायी वाहतुकीची व्यवस्था करता येईल का याबाबत राक्षे यांनी चाचपणी केली.
