राजापूर-राजापूर कुणबी पतपेढीचे कार्यक्षेत्र कोकणात विस्तारणार
राजापूर ः वार्षिक सभेमध्ये बोलताना राजापूर तालुका कुणबी सहकारी पतपेढीचे अध्यक्ष प्रकाश मांडवकर.
‘कुणबी पतपेढी’चा कोकणात विस्तार
प्रकाश मांडवकर; सर्वसाधारण सभेत निर्णय, १२ टक्के लाभांश जाहीर
राजापूर, ता. १५ ः एकतीस वर्षांच्या यशस्वी वाटचालीनंतर, कार्यविस्तार करण्याच्या उद्देशाने पतसंस्थेचे रत्नागिरी जिल्हा असलेले कार्यक्षेत्र वाढवून ते कोकण विभागात वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण ठराव राजापूर तालुका कुणबी सहकारी पतपेढीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. सभासदांना शिफारस केलेल्या १२ टक्के लाभांश वाटपालाही सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली.
राजापूर हायस्कूलच्या कलामंदिर सभागृहामध्ये चेअरमन प्रकाश मांडवकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा झाली. या वेळी उपाध्यक्ष प्रकाश लोळगे, सर्व संचालक मंडळ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र पाटकर, वसुली अधिकारी श्रीकांत राघव आदी उपस्थित होते. नफा विभागणीस मान्यता देत वार्षिक अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात आली. यावेळी झालेल्या चर्चेमध्ये रवींद्र नागरेकर, शंकर चोरगे, संदीप पुजारी, रामचंद्र सरवणकर आदींनी भाग घेतला. पतसंस्थेच्या प्रगतीमध्ये कर्मचाऱ्यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण असल्याने त्यांचे वेतन वाढविण्यात यावे, अशी मागणी केली. त्यावर चर्चा करताना सभासदांच्या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून कर्मचाऱ्यांना व पिग्मी एजंट यांना योग्य न्याय दिला जाईल, अशी ग्वाही अध्यक्ष मांडवकर यांनी दिली.
ग्राहक सेवा केंद्र सुरू करणार
गाव तिथे शाखा सुरू करणे शक्य नसल्याने काही महत्त्वाच्या ठिकाणी मध्यवर्ती भागात पतसंस्थेच्या सेवा उपलब्ध होण्याचे दृष्टीने अत्याधुनिक ग्राहक सेवा केंद्र (काऊंटर) सुरू करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. राजापूर शहरामध्ये सर्व सोयी-सुविधांनीयुक्त अशी संस्थेची नवी वास्तू उभी करणे, नवीन शाखा निर्मितीबरोबरच १०० कोटी ठेवींचे उद्दिष्ट राखताना एकूण व्यवसाय १५० कोटींवर नेण्याचा निर्धार करण्यात आला.
