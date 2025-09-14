भारत-पाकिस्तान सामन्याविरोधात देवगडात ठाकरे शिवसेनेची निदर्शने
भारत-पाकिस्तान सामन्याविरोधात
देवगडात ठाकरे गटातर्फे निदर्शने
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. १४ ः भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामधील क्रिकेट सामन्याला विरोध दर्शविणाऱ्या ठाकरे शिवेसना पक्षाच्या भूमिकेचे आज येथेही पडसाद उमटले. देवगड तालुका ठाकरे शिवसेनेच्या वतीने येथील बस स्थानकासमोर घोषणाबाजी करीत निदर्शने करण्यात आली.
यावेळी सामन्याला विरोध असल्याच्या अनुषंगाने घोषणाबाजी करण्यात आली. यामध्ये महिला कार्यकर्त्यांचाही समावेश होता. कुंकूच्या डब्या घेऊन महिलांनीही घोषणा दिल्या. या आंदोलनाला अलीकडेच झालेल्या पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याची किनार होती. त्यावेळी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा हवाला देत यामध्ये निष्पाप लोकांचे बळी गेल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे पाकिस्तान देशासोबत क्रिकेटचा सामना खेळण्यात येऊ नये, यातून भगिनींच्या ''सिंदूर''चा अपमान करण्याचे काम होत असल्याची टीका करण्यात आली. यातील सिंदूर पंतप्रधान यांना पाठविण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. यावेळी तालुकाप्रमुख रवींद्र जोगल, युवासेना तालुका प्रमुख गणेश गांवकर, वर्षा पवार, नगरसेवक तेजस मामघाडी, सुधीर तांबे, प्रगती तेली, रिया शेडगे, रेश्मा सावंत, गौरव सावंत, उदय करंगुटकर, माधुरी ठुकरुल, गणेश कांबळी, प्रफुल्ल कणेरकर यांच्यासह अन्य उपस्थित होते.
