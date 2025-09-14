देवगड पोलिस ठाण्याच्या ‘श्रीं’ची घाटेंकडून आरती
91531
देवगड पोलिस ठाण्याच्या
‘श्रीं’ची घाटेंकडून आरती
देवगड, ता. १४ ः येथील पोलिस ठाण्याच्या २१ दिवस असलेल्या गणपतीच्या ठिकाणी विविध कार्यक्रम सुरू आहेत. आज सत्यनारायण पूजेच्या निमित्ताने भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली होती. उद्योगपती नंदकुमार घाटे यांनी यावेळी आरती केली. दरम्यान, मंगळवारी (ता.१६) गणपतीचे विसर्जन होणार आहे.
देवगड पोलिसांचा २१ दिवस गणपती आहे. साधारणतः अनंत चतुर्दशीनंतर गणेश दर्शनासाठी गर्दी होते. आज सत्यनारायण पूजेचे आयोजन करण्यात आले होते. यानिमित्त दुपारी महाप्रसादाचे वाटप झाले. यावेळी उद्योगपती श्री. घाटे यांनी आरती केली. पोलिस कर्मचाऱ्यांसह शरद शिंदे, जयराम कदम, विकास गोठोस्कर तसेच अन्य मान्यवर उपस्थित होते. रात्री उशिरा डबलबारी भजनाचा सामना झाला. उत्सव काळात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. मंगळवारी (ता. १६) विसर्जन आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.