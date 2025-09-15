गोवळकोट येथे आज आरोग्य शिबिर
गोवळकोट रोड येथे
आज आरोग्य शिबिर
चिपळूण, ता. १५ ः युवक काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष साजिद सरगुरोह आणि बाई रतनबाई घरडा हॉस्पिटल लवेल यांच्या संयुक्त विद्यमाने उद्या (ता. १६) मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराचे आयोजन केले असून, ते गोवळकोट रोड येथील साजिद सरगुरोह संपर्क कार्यालयात सकाळी १० ते दुपारी ३ या वेळेत होईल. आरोग्य शिबिरात स्त्रियांचे आजार, मोफत ईसीजी, मशिनद्वारे साखर तपासणी, मधुमेह, सांधेदुखी, नेत्रतपासणी, ऑक्सिजन लेवल रक्तदाब, पॅरालिसिस, अन्य आजार तपासणी व सल्ला देण्यात येणार असून, रुग्णांना मोफत औषध वाटप करण्यात येणार आहे. या शिबिरात क्रिटिकल केअर स्पेशालिस्ट तज्ज्ञ डॉ. फिरोज पटेल उपस्थित राहणार आहेत. डायलिसिस रुग्णांना घरडा हॉस्पिटल लवेल येथील रुग्णालयात प्रधानमंत्री व महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत मोफत डायलिसिस सुविधा उपलब्ध आहे.
पेढांबेत येथे
मार्गदर्शन शिबिर
चिपळूण : संजीवनी नर्सिंग कॉलेज, लायन्स क्लब चिपळूण यांच्या संयुक्त विद्यमाने पेढांबे येथे मार्गदर्शन शिबिर घेण्यात आले. या प्रसंगी संजीवनी नर्सिंग कॉलेजचे विद्यार्थी व शिक्षक नैना तांबे, वृषाली जाडे, नॉन टीचिंग स्टाफ वृषाली मालप, मयूरी शिगवण, लायन्स क्लब चिपळूण सचिव राजीव कांबळे, लायन्स क्लब चिपळूण युनिटी अध्यक्षा एकता मुळे, सदस्य रिया कांबळे आदी उपस्थित होत्या. या वेळी चाईल्डहुड कॅन्सरची माहिती सर्वांना देण्यात आली.
कुडली विद्यालय
‘खो-खो’त विजयी
चिपळूण : नेताजी सुभाषचंद्र बोस शिक्षण प्रसारक मंडळ (कासेगाव, ता. सोलापूर, जि. सोलापूर) संचलित माध्यमिक विद्यालय कुडली (ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी) या ग्रामीण भागातील विद्यालयातील विद्यार्थिनींनी देवघर (ता. गुहागर) येथे झालेल्या शालेय तालुकास्तरीय खो-खो स्पर्धेत १४ वर्षांखालील गटाचे विजेतेपद पटकावले. स्पर्धेत विजयी ठरलेल्या संघात आरूषी घेवडे, श्रीषा पावरी, संस्कृती बारस्कर, आर्या बारस्कर, पौर्णिमा दावडे, तनुजा दावडे, आस्था पावरी, आदिती जाधव, श्रुती गिजे व आर्या पावरी व इतर खेळाडूंचा समावेश होता. या संघाचे प्रशिक्षक मुख्याध्यापक बाबूराव खाडे व व्यवस्थापक केशव आग्रे तसेच गजभार व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या कुशल मार्गदर्शनामुळेच विद्यार्थिनींनी ही उल्लेखनीय कामगिरी केली.
नौदलात निवडीबद्दल
सिद्धी शिंदेंचा सन्मान
चिपळूण : मंदार एज्युकेशन सोसायटीच्या वरिष्ठ आणि कनिष्ठ महाविद्यालयातील सिद्धी शिंदे हिची भारतीय नौदलात निवड झाल्याबद्दल सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाचे नियोजन महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. रांजणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाले. या वेळी कॉलेजचे पर्यवेक्षक आर. डी. पाटील, वरिष्ठ व कनिष्ठ महाविद्यालयाचे व एमबीए कॉलेजचे प्राध्यापक, विद्यार्थी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन प्राध्यापिका दीपा पाटील यांनी केले.
