हिर्लोक, गिरगावातील ठाकरे गटाचा शिंदे शिवसेनेत प्रवेश
91633
हिर्लोक, गिरगावातील ठाकरे
गटाचा शिंदे शिवसेनेत प्रवेश
कुडाळ, ता. १५ ः हिर्लोक व गिरगावमधील ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत यांच्या उपस्थितीत शिंदे शिवसेनेत प्रवेश केला. या प्रवेशानंतर गिरगाव शाखा उपप्रमुखपदी पद्मनाभ गुरव, तर हिर्लोक शाखाप्रमुखपदी निनाद परब यांची निवड करण्यात आली.
या प्रवेशावेळी जिल्हाप्रमुख सामंत, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संजय पडते, जिल्हा उपप्रमुख अरविंद करलकर, खरेदी-विक्री संघाचे अध्यक्ष दीपक नारकर, कुडाळ तालुकाप्रमुख विनायक राणे, विभागप्रमुख नागेश आईर, गिरगाव माजी सरपंच अरुण आचरेकर, हिर्लोक माजी सरपंच उदय सावंत, माजी पंचायत समिती सदस्य आनंद भोगले, संजय परब, चंद्रकांत सावंत, मोहन परब, तुषार परब, सुशील तांबे, गजानन आचरेकर, दिवाकर कुसगावकर, सज्जन सावंत आदी उपस्थित होते.
...................
91638
रायफल शूटिंग स्पर्धेमध्ये
रोहन घावरेने मिळविले यश
सावंतवाडी, ता. १५ ः सिंधुदुर्ग जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयातर्फे आयोजित जिल्हास्तरीय रायफल शूटिंग स्पर्धेमध्ये मुलांच्या १४ वर्षांखालील गटामध्ये येथील सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित मदर क्विन्स इंग्लिश स्कूलचा विद्यार्थी रोहन घावरे याने रायफल शूटिंगमध्ये ‘पीप साईट एअर रायफल’ या क्रीडा प्रकारात द्वितीय क्रमांक पटकावला. त्याची विभागस्तरीय रायफल शूटिंग स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे.
या यशाबद्दल सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष खेमसावंत भोसले, चेअरमन शुभदादेवी भोसले, कार्यकारी विश्वस्त लखमराजे भोसले, विश्वस्त श्रद्धाराजे भोसले, मंडळाचे संचालक दिलीप देसाई, मंडळाचे सहाय्यक संचालक ॲड. शामराव सावंत, मंडळाचे सदस्य जयप्रकाश सावंत, डॉ. सतीश सावंत, मुख्याध्यापिका अनुजा साळगावकर, प्रशिक्षक कांचन उपरकर, क्रीडाशिक्षक भूषण परब आदींनी अभिनंदन केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.