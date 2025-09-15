कुडाळात २२ पासून व्यवसाय प्रशिक्षण
कुडाळ ः बँक ऑफ इंडिया पुरस्कृत आरसेटी सिंधुदुर्गतर्फे कौशल्य विकास वृद्धी अंतर्गत पर्यटन व्यवसायाच्या नवीन संधी प्रशिक्षण २२ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर या कालावधीत येथील स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था येथे (तहसीलदार कार्यालय नजीक) सकाळी ९.३० ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत आयोजित केले आहे. पर्यटन व्यवसाय, हॉटेल व्यवस्थापन संधी, होम स्टे आणि विविध निवास व्यवस्था, इको टूरिझम, जंगल टूर, साहसी शिबिरे, इतिहास, प्रवास प्रदर्शन, मार्गदर्शन व प्रशिक्षण अशा विविध प्रकारच्या पर्यटनाच्या पैलूंवर अभ्यास टाकण्यात येणार आहे. प्रशिक्षण मोफत असून पूर्ण झाल्यानंतर शासकीय प्रमाणपत्र व्यवसायासाठी कर्जाची उपलब्धता दिली जाणार आहे. नोंदणीसाठी संपर्क करावा, असे आवाहन संचालक किशोर रोडी यांनी केले आहे.
ओटवणे ः झोळंबे (ता. दोडामार्ग) येथील सुनेश उदय गवस (वय ३२) हा युवक दुर्धर आजाराने ग्रस्त आहे. त्याच्या शस्त्रक्रियेसाठी सुमारे १२ ते १४ लाख रुपयांचा खर्च असून तो त्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे. या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती गरिबीची असून या शस्त्रक्रियेसाठी जिल्हावासीयांसह सेवाभावी संस्था व दानशूर व्यक्तींनी आर्थिक मदत करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. गवस कुटुंबात सुनेशसह त्याची पत्नी, तीन वर्षांची मुलगी आणि आई आहे. तो गोवा वेर्णा येथील कंपनीत कामाला होता. जमीन अथवा शेतीसह अन्य उदरनिर्वाहाचे कोणतेही साधन नसल्यामुळे घरची आर्थिक परिस्थिती गरिबीची आहे. शस्त्रक्रियेसाठी १२ ते १४ लाखांचा खर्च असल्याने गवस कुटुंबीय हतबल झाले आहे. जिल्हावासीयांसह सेवाभावी संस्था व दानशूर व्यक्तींनी आर्थिक मदतीसाठी पुढे यावे, असे आवाहन झोळंबे क्रिकेट प्रीमियर लीगने केले आहे.
दोडामार्ग ः सुपारी नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करून नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी भाजप माजी जिल्हाध्यक्ष विजयकुमार मराठे यांनी जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांच्याकडे केली आहे. याबाबतचे निवेदनही त्यांनी दिले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आंबा, काजूप्रमाणेच सुपारीचे उत्पन्नही मोठ्या प्रमाणात आहे. यावर्षी अतिवृष्टीमुळे सुपारीचे अतोनात नुकसान झालेले आहे. अतिवृष्टीमुळे कोवळी सुपारी गळून मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. सुपारी उत्पन्नावर अवलंबून असलेली कुटुंबे झालेल्या नुकसानीमुळे भ्रयग्रस्त झालेली आहेत. पंधरा दिवसांच्या आत पंचनामे न केल्यास आंदोलनाचा मार्ग अवलंबावा लागेल, असाही इशारा मराठे यांनी दिला आहे.
मालवण ः येथील श्री हनुमान मंदिर, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ आणि धक्का मित्रमंडळातर्फे रक्तदान शिबिराचे आयोजन केले आहे. हे शिबिर उद्या (ता. १६) सकाळी ९ ते दुपारी २ वाजेपर्यंत श्री हनुमान मंदिर, सोमवारपेठ, मालवण येथे होणार आहे. सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
