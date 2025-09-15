वक्तृत्व स्पर्धेत शिवम जाधव प्रथम
रत्नागिरी ः मृणाल हेगशेट्ये राज्यस्तरीय वक्तृत्व स्पर्धेत विजेतेपद पटकावणारे स्पर्धक.
वक्तृत्व स्पर्धेत शिवम जाधव प्रथम
मृणाल हेगशेट्ये राज्यस्तरीय स्पर्धा ; १०० स्पर्धक सहभागी
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १५ ः कै. मृणाल हेगशेट्ये राज्यस्तरीय आंतरमहाविद्यालयीन वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये पुणे येथील रानडे इन्स्टिट्यूटच्या शिवम जाधव याने प्रथम क्रमांक पटकावला. जिल्हास्तरीय कनिष्ठ गटात सोनाली कदम, इंग्रजी माध्यमिक गटात संतोष मेहता स्कूलची जान्हवी देवघरे आणि मराठी माध्यमात फाटक हायस्कूलची तपस्या बोरकर यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला आहे.
यंदाच्या राज्यस्तरीय महाविद्यालयीन गटाचा सांघिक चषकावर लांजा वरिष्ठ महाविद्यालयाने नाव कोरले. तर कनिष्ठ महाविद्यालयाचा सांघिक चषक अण्णासाहेब बेहेरे ज्युनिअर कॉलेज लवेलने पटकावला. यामध्ये १००हून अधिक विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. मृणाल हेगशेट्ये स्मृती आंतरमहाविद्यालयीन राज्यस्तरीय स्पर्धेच्या बक्षीस वितरण सोहळ्यात विजेत्या स्पर्धकांना ज्येष्ठ निवेदक दूरदर्शनचे माजी निर्माते जयू भाटकर, उद्योजक संतोष तावडे, नवनिर्माण शिक्षणसंस्थेचे अध्यक्ष अभिजित हेगशेट्ये यांच्या हस्ते गौरवण्यात आले.
स्पर्धेचे विजेते याप्रमाणे माध्यमिक इंग्रजी माध्यम (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उत्तेजनार्थ २ क्रमांक याप्रमाणे) जान्हवी देवघरे, सृष्टी कोकरे, अर्चित पाटील, अफ्रा डिंगणकर, सत्यजित सनाप. माध्यमिक मराठी माध्यम ः तपस्या बोरकर, श्रेया मिस्त्री, पूर्वा विनायक, जुई गद्रे, संस्कृती कोकरे. जिल्हास्तरीय कनिष्ठ महाविद्यालय ः कावेरी चव्हाण, बिलवा रानडे, उमा तावडे, विधी कापडी, प्रतीक्षा कांबळे. राज्यस्तरीय वरिष्ठ महाविद्यालयीन गट ः शिवम जाधव, यश पाटील, सानिया यादव, रमेश कचरे, सोनाली कदम.
