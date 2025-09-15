-एस. पी. एम इंग्लिश मीडियम स्कूल विजयी
‘एस.पी.एम स्कूल’चे वर्चस्व
जिल्हास्तरीय फुटबॉल स्पर्धा ; ४८६ खेळाडू सहभागी
सकाळ वृत्तसेवा
सावर्डे, ता. १५ ः क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, जिल्हा क्रीडा परिषद व जिल्हा क्रीडा कार्यालय, जिल्हा फुटबॉल संघटना आयोजित जिल्हास्तरीय शालेय फुटबॉल स्पर्धेतील १४ व १७ वर्षांखालील गटात एस. पी. एम. इंग्लिश मीडियम स्कूलने वर्चस्व राखले.
डेरवण येथील एसव्हीजेसीटी क्रीडा संकुलात झालेल्या या स्पर्धेमध्ये १४, १७ व १९ वर्ष वयोगटातील मुले व मुलींमध्ये एकूण २७ संघातील ४८६ खेळाडू सहभागी झाले होते. स्पर्धेच्या उद्घाटनावेळी दिनेश पुजारी, एसव्हीजेसीटी क्रीडा संकुलचे क्रीडा संचालक श्रीकांत पराडकर, जिल्हा फुटबॉल संघटनेचे अध्यक्ष प्रसाद परांजपे, क्रीडाशिक्षक अजित दवडे, कुणाल चव्हाण, समीर यादव, आशिष कानापडे आदी उपस्थित होते.
१४ वर्षांखालील मुलांच्या वयोगटात चिपळूण येथील एस. पी. एम स्कूल संघाने रोटरी इंग्लिश मीडियम स्कूल (खेड) संघाचा पराभव करून विजेतेपद पटकावले तर सेंट थॉमस रत्नागिरी संघ तिसऱ्या स्थानावर राहिले. मुलींमध्ये सेंट थॉमस संघाने मीनाताई ठाकरे माध्यमिक विद्यालयाचा पराभव करत अंतिम सामना जिंकला. एस. पी. एम इंग्लिश मीडियम स्कूल, चिपळूण संघाने तिसरा क्रमांक पटकावला. १७ वर्षांखालील मुलांच्या वयोगटात एस. पी. एम. इंग्लिश मीडियम स्कूल व रोटरी इंग्लिश मीडियम स्कूल यांच्यामधील अंतिम सामन्यात एस. पी. एम स्कूलने विजेतेपद मिळवले तसेच सेंट थॉमस संघाने तृतीय क्रमांक पटकावला. १७ वर्षांखालील मुलींच्या गटात एसव्हीजेसीटी इंग्लिश मीडियम स्कूल संघाने सेक्रेटहार्ट कॉन्व्हेन्टचा पराभव करत विजेतेपद पटकावले. यामध्ये पी. एस. बने इंटरनॅशनल संघाने तिसरा क्रमांक मिळवला. १९ वर्षांखालील मुलांच्या अंतिम सामन्यात अभ्यंकर-कुलकर्णी कनिष्ठ महाविद्यालयात आणि डीबीजे महाविद्यालयात झालेल्या अंतिम सामन्यामध्ये अभ्यंकर-कुलकर्णी कनिष्ठ महाविद्यालय या संघाने विजेतेपद पटकावले. कै. प्र. ग. कांबळे ज्ञानदीप विद्यामंदिर संघाने तृतीय क्रमांक पटकावला. मुलींच्या गटात झालेल्या चुरशीच्या अंतिम सामन्यामध्ये अभ्यंकर-कुलकर्णी महाविद्यालय संघाने सुवर्ण कामगिरी करत विजेतेपद मिळवले आणि उपविजेतेपद ज्ञानदीप इंग्लिश मीडियम स्कूल, खेड संघाने मिळवले. तृतीय स्थान गोविंदराव निकम माध्य. व उच्च माध्य. विद्यालय, सावर्डे संघाने पटकावले.
