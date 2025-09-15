हत्तींना आवरा; अन्यथा तीव्र आंदोलन
हत्तींना आवरा; अन्यथा तीव्र
आंदोलनाचा शेतकऱ्यांचा इशारा
वनविभागाकडे ठोस उपायांची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
दोडामार्ग, ता. १५ : तालुक्यात हत्तींचा धुमाकूळ सुरू असून शेतकऱ्यांचे पिके, फळबागा आणि घरे यांचे मोठे नुकसान होत आहे. वनविभागाकडून कोणतेही ठोस नियोजन न झाल्यामुळे ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांचा आक्रोश वाढला आहे. स्थानीय शेतकरी आणि ग्रामस्थांनी वनक्षेत्रपाल यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करत ठोस उपाययोजना न केल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
याबाबत शेतकऱ्यांनी, वनविभागाकडून योग्य खबरदारी किंवा प्रभावी उपाययोजना न केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान वाढले आहे, असा आरोप केला. वनक्षेत्रपाल यांनी तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. दरम्यान, भाजप जिल्हा चिटणीस सुधीर दळवी यांनी वनविभागावर टीका केली. ते म्हणाले, ‘पालकमंत्र्यांनी हत्तीच्या प्रश्नावर ठोस कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, वनविभागाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान दिवसेंदिवस वाढत आहे. हाकारींना योग्य प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. ड्रोनच्या सहाय्याने निरीक्षण वाढवून नियोजनबद्ध उपाययोजना राबवायला हव्यात. चुकीचे लोकेशन देऊन शेतकऱ्यांची दिशाभूल होऊ नये. वनविभागाने तातडीने प्रभावी कारवाई करावी. गेल्या काही दिवसांत हत्तींच्या कळपाने सोनवल, पाळये, मोर्ले, केर, घोटगेवाडी, परमे, घोटगे, शिरवल, उगाडे, कळणे, नेतार्डे, डोंगरपाल आणि परिसरातील इतर गावांमध्ये धुमाकूळ घातला आहे. शेतकरी रात्रंदिवस सावध राहूनही पिकांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या घरांना हत्तींचा फटका बसला आहे. हत्तींचा मोर्चा आता पुढे सरकत असून गावोगावी भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मोठ्या प्रमाणावर आणखी नुकसान होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे वनविभागाने तातड़ीने हत्तींचा बंदोबस्त करावा; अन्यथा आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा दिला.
