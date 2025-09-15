मराठा आरक्षणाविरुद्ध कुणबी समाजाचा मोर्चा
रत्नागिरी ः मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणात समाविष्ट करण्याच्या शासननिर्णयाविरुद्ध ओबीसी-कुणबी समाजाने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली.
राजापूर ः निवासी नायब तहसीलदार सरफरे यांच्याकडे निवेदन देताना ओबीसी समाजबांधव.
ओबीसी आरक्षण बचाओ आंदोलन: जोरदार घोषणाबाजी, तहसीलदारांना दिले निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी/राजापूर, ता. १५ : मराठा समाजाला कुणबी दाखले देऊन ओबीसी आरक्षणात समाविष्ट करण्याच्या कथित प्रयत्नाविरोधात रत्नागिरी आणि राजापूर येथे ओबीसी-कुणबी समाजाने सोमवारी (ता. १५) तीव्र निदर्शने केली. कुणबी समाजोन्नती संघ, मुंबई यांच्या नेतृत्वाखालील या आंदोलनात रत्नागिरी, राजापूर तालुक्यातील शेकडो ओबीसी-कुणबी बांधव, महिला आणि विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला.
जयस्तंभ येथून भरपावसात सकाळी १० वाजता सुरू झालेल्या या शांततापूर्ण मोर्चाने रत्नागिरी तहसीलदार कार्यालयापर्यंत जात, आपल्या मागण्यांचे निवेदन तहसीलदारांना दिले. जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनानंतर महाराष्ट्र सरकारने मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या शासननिर्णयामुळे मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणात सामावून घेण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप कुणबी समाजाने केला आहे. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर मोठा परिणाम होईल, अशी भीती निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली आहे.
आज सकाळी साडेदहा ते अकरा वाजण्याच्या सुमारास जयस्तंभ ते तहसील कार्यालयापर्यंत शांततेत मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर तहसीलदारांना निवेदन दिले. या मोर्चाचे नेतृत्व रामभाऊ गराटे, विनायक शिवगण, गजानन धनावडे, ॲड. सागर कळबंटे, विनया गावडे, साक्षी रावणांग आदींनी केले. ओबीसी संघर्ष समितीचे राजीव कीर, दीपक राऊत, बसपाचे राजेंद्र आयरे आदी ओबीसी नेतेमंडळी उपस्थित होती.
ओबीसी आरक्षणातील घुसखोरी थांबलीच पाहिजे, ओबीसींना न्याय मिळाला पाहिजे, ओबीसींना आरक्षणापासून बेदखल करण्याचा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही, अशी जोरदार घोषणाबाजी करत राजापूर येथे ओबीसी बांधवांनी निदर्शने केली.
ओबीसी समाजाच्यावतीने मुख्यमंत्र्यांसह शासनाला निवेदनही देण्यात आले. निवासी नायब तहसीलदार सरफरे यांनी निवेदन स्वीकारले. या वेळी ओबीसी जनमोर्चा राज्य संघटनेचे कार्याध्यक्ष चंद्रकांत बावकर, कुणबी समाजोन्नती संघ शाखा राजापूरचे अध्यक्ष दीपक नागले, ओबीसी संघर्ष समिती राजापूरचे अध्यक्ष महेश शिवलकर, अॅड. शशिकांत सुतार, चंद्रकांत जानस्कर, प्रकाश मांडवकर आदी उपस्थित होते.
चौकट
एक दिवस समाजासाठी
महाराष्ट्रातील सरसकट सर्व मराठा समाजाला कुणबी दाखले देऊन ओबीसी आरक्षणात घुसखोरी करू नये, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे केली. समाजाला ‘एक दिवस समाजासाठी’ या भावनेने एकत्र येण्याचे आवाहन करत आपल्या हक्कासाठी लढणे आवश्यक असल्याचे या प्रसंगी सांगण्यात आले.
