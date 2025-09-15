दीपक बुगडेंना ‘समाजसेवक’ पुरस्कार
दीपक बुगडेंना ‘समाजसेवक’ पुरस्कार
दोडामार्ग, ता. १५ : शहरातील दीपक बुगडे यांना हुतात्मा अपंग बहुउद्देशीय विकास कल्याणकारी संस्था कराड यांच्या वतीने देण्यात येणारा सातवा राष्ट्रीय गोमंतक गोवा पुरस्कार २०२५ मधील सामाजिक क्षेत्रातील ''समाजसेवक'' हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. या पुरस्काराचे वितरण रविवारी (ता. १४) समर्थगड मडगाव गोवा येथे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. बुगडे हे सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेत अल्पबचत प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत आहेत. सामाजिक कार्यातही ते नेहमी अग्रेसर असतात. त्यांच्या या कार्यामुळे त्यांना हा पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. बुगडे यांचे सर्व स्तरांतून कौतुक करण्यात येत आहे.
गोळवण येथे
उद्या ग्रामसभा
मालवण : मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान अंतर्गत अभियानाचा शुभारंभ करण्यासाठी बुधवारी (ता. १७) गोळवण-कुमामे-डिकवल ग्रामपंचायत येथे सकाळी १०.३० वाजता विशेष ग्रामसभा आयोजित करण्यात आली आहे. सर्व सदस्य, ग्रामस्थांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन सरपंच सुभाष लाड यांनी केले आहे.
