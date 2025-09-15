पोलिसांच्या गणरायाला जल्लोषात निरोप
91719
पोलिसांच्या गणरायाला जल्लोषात निरोप
सावंतवाडीतील सोहळा; १९ दिवसांचा गणेशोत्सव थाटात
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १५ ः येथील पोलिस ठाण्यातील गणरायाला रविवारी (ता. १४) १९ व्या दिवशी वाजतगाजत निरोप देण्यात आला. ‘पुढच्या वर्षी लवकर याऽऽ’ अशी साद घालत निरोप देण्यात आला. रात्री मोती तलाव येथे गणेशभक्तांच्या जल्लोषात लाडक्या गणरायांचे थाटामाटात विसर्जन करण्यात आले. ढोलताशांचा गजर, बेंजोचा नाद अन् पोलिसांचा उत्साह विसर्जन मिरवणुकीत खास आकर्षण ठरला.
सण-उत्सवात नेहमी गस्तीवर असणारे पोलिस बेभान होऊन नाचले. लाडक्या गणरायाला त्यांनी भक्तिभावाने निरोप दिला. फुलांनी सजवलेल्या रथातून निघालेली गणरायाची स्वारी विशेष आकर्षण ठरली. सावंतवाडी पोलिस ठाण्याचे गणराय १९ दिवसांसाठी विराजमान होतात. पोलिस आणि त्यांच्या कुटुंबीयांकडून गणरायाची सेवा केली जाते. अन्य गणपतींचे विसर्जन झाल्यानंतर व २१ दिवसांच्या गणरायाला निरोप देण्यापूर्वी या गणपतीचे १९ व्या दिवशी विसर्जन केले जाते.
पोलिस ठाण्यातून विसर्जन मिरवणुकीला प्रारंभ झाला. यावेळी पोलिसांसह त्यांचे कुटुंबीय ढोल पथकाच्या तालावर थिरकताना दिसले. पोलिस निरीक्षक, अन्य पोलिस अधिकाऱ्यांसह वाहतूक पोलिसही ढोल पथकाच्या तालावर बेभान होऊन नाचले. गणरायाला वाजतगाजत निरोप देण्यात आला. ‘मंगलमूर्ती मोरयाऽऽ पुढच्या वर्षी लवकर याऽऽ’ अशा जयघोषाने आसमंत दुमदुमून गेला. गणरायाला निरोप देण्यासाठी पोलिसांसह मोठ्या संख्येने नागरिकही मोती तलावकाठी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.