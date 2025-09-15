विनोद सातार्डेकर, घोगळे ''आदर्श शिक्षक''
लायन्स क्लबकडून सन्मान; मसुरेत पुरस्कार वितरण सोहळा
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १५ : येथील लायन्स क्लबतर्फे मसुरे प्राथमिक शाळा क्रमांक १ चे शिक्षक विनोद सातार्डेकर यांना तसेच मालवण येथील सुनीतादेवी टोपीवाला अध्यापक विद्यालयाच्या शिक्षिका आनंदी घोगळे यांना आदर्श शिक्षक पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले.
येथील दैवज्ञ भवन येथे मालवण लायन्स क्लबचा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम झाला. यावेळी उपस्थित लायन्स क्लबचे झोन चेअरमन अमेय पै व ज्येष्ठ लायन्स सदस्य डॉ. शशिकांत झाट्ये यांच्या हस्ते पुरस्कार वितरित करण्यात आले. शिक्षक श्री. सातार्डेकर व सौ. घोगळे यांना शाल, श्रीफळ, गुलाबपुष्प, भेटवस्तू व सन्मानपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले.
यावेळी अमेय पै यांचे लायन्स क्लबच्या अध्यक्षा अनुष्का चव्हाण यांनी भेटवस्तू देऊन स्वागत केले. मान्यवरांचा परिचय अंजली आचरेकर यांनी करून दिला. लायन्स क्लबमध्ये २५ वर्षे पूर्ण केल्याबद्दल रुजारिओ पिंटो व सहदेव बापार्डेकर यांना पिन व सन्मानपत्र देऊन श्री. पै यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले. तसेच स्व:खर्चाने उत्तम सेवाकार्य करणाऱ्या अरविंद ओटवणेकर, उमेश शिरोडकर, विराज आचरेकर, जयश्री हडकर, नंदिनी गावकर, सहदेव बापर्डेकर यांना डिस्ट्रिक्ट पिन देऊन सन्मानित करण्यात आले. कर्करोग जनजागृती दिनानिमित्त लायन्स क्लबतर्फे कर्करोग जनजागृती पत्रक यावेळी प्रसिद्ध करण्यात आले. सूत्रसंचालन गणेश प्रभुलीकर यांनी केले.
यावेळी क्लबच्या अध्यक्षा अनुष्का चव्हाण, सचिव मनाली दळवी, खजिनदार पूनम चव्हाण, डॉ. शशिकांत झाट्ये, रुजारिओ पिंटो, महेश अंधारी, अरविंद ओटवणेकर, उमेश शिरोडकर, गणेश प्रभुलीकर, राजा शंकरदास, महेश कारेकर, विराज आचरेकर, जयश्री हडकर, स्वप्नाली नेरुरकर, अंजली आचरेकर, नंदिनी गावकर, दीक्षा गावकर, राधिका मोंडकर, मीना घुर्ये तसेच सातार्डेकर व घोगळे कुटुंबीय उपस्थित होते.
