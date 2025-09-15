पोलिस अधीक्षक कार्यालयासमोर जयंत बरेगार यांचे पुन्हा उपोषण

91727
आश्वासन देऊन दीड महिने
झाले तरी कारवाई का नाही?
जयंत बरेगारांचे पुन्हा उपोषण
सिंधुदुर्गनगरी, ता. १५ ः दाखल गुन्ह्याबाबत सादर केलेल्या चौकशी अहवालावर चार आठवड्यांत कारवाईचे आश्वासन जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनी देऊनही त्यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने सावंतवाडी येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते जयंत बरेगार यांनी आजपासून पुन्हा एकदा जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली आहे.
माणगाव येथील तत्कालीन वनपाल यांच्या विरोधात श्री. बरेगार यांनी ७ एप्रिल २०२१ ला कुडाळ पोलिस ठाण्यात तक्रार अर्ज दाखल केला होता. त्यावर तब्बल १३ महिन्यांनी म्हणजे १३ मे २०२२ ला गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर जिल्हा पोलिस अधीक्षकांचे लेखी निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले असता त्यांच्यावतीने तीन उपविभागीय पोलिस अधिकारी तसेच कुडाळ पोलिस ठाण्यातील सहायक पोलिस निरीक्षक यांच्यामार्फत चौकशी झालेली आहे. मात्र, अद्याप कारवाई झाली नाही. तीन वेळा उपोषणे करूनही या प्रकरणाची दखल घेण्यात आलेली नाही. यामुळे या प्रकरणाचा अर्ज आपल्या कार्यालयाकडे २१ ऑक्टोबर २०२१ पासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे, असे त्यांनी पोलिस अधीक्षकांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. तरी याबाबत न्याय मिळावा व संबंधित दोषींवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी करण्यासाठी त्यांनी ८ जुलैपासून जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले होते. त्यावेळी पुढील चार आठवड्यांत त्या अहवालावर कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनी दिले होते. त्यामुळे त्यावेळी उपोषण स्थगित केले होते. मात्र, आश्वासनाला दीड महिन्यांचा कालावधी झाला तरी अहवालानुसार कार्यवाही आणि कारवाई होत नसल्याने बरेगार यांनी आजपासून पुन्हा एकदा जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली आहे.
