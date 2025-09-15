क्राईम
सर्पदंशाने
शेतकऱ्याचा मृत्यू
संगमेश्वर ः तालुक्यातील निवधे-धनगरवाडी येथे सर्पदंशामुळे शेतकऱ्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. सुरेश फटू कोलापटे (वय ५०) असे मृत प्रौढाचे नाव आहे. २८ ऑगस्टच्या सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास राहत्या घरी त्यांना सर्पदंश झाला. त्यांना तातडीने रत्नागिरी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर प्रकृती गंभीर झाल्याने पुढील उपचारांसाठी कोल्हापूर येथील सीपीआर रुग्णालयात हलविण्यात आले; मात्र उपचार सुरू असतानाच त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी देवरूख पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
कोंडमळ्यात दोन
वाहनांची धडक
चिपळूण : मुंबई-गोवा महामार्गावर कोंडमळा येथे दोन वाहनांमध्ये अपघात होऊन दोघेजण किरकोळ जखमी झाले. या अपघाताची फिर्याद नचिकेत सूर्यगंध (रा. डेरवण फाटा, चिपळूण) याने सावर्डे पोलिस ठाण्यात दिली. तो शिक्षणाच्या निमित्ताने सावर्डे परिसरात वास्तव्याला आहे. नचिकेत आणि त्याचा लातूरचा मित्र रितेश कोतवड हे २० सप्टेंबरला रात्री साडेनऊ वाजता वाहन घेऊन जेवणासाठी निघाले होते. या वेळी चिपळूण मार्कंडी येथे राहणारा संतोष पवार याने सूर्यगंध याच्या वाहनाला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. या अपघातामध्ये वाहनाचे नुकसान झाले. या संदर्भात गुन्हा दाखल झाला आहे.
गळफास घेऊन
तरुणाची आत्महत्या
चिपळूण : चिपळूण शहरातील कापसाळ येथे एकाने राहत्या घरामध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली. १४ सप्टेंबरला सायंकाळी साडेचार वाजता हा प्रकार उघड झाला. चिपळूण पोलिस ठाण्यातून मिळालेल्या माहितीनुसार, कापसाळ येथील प्रतिज्ञा निवासमध्ये राहणारे नीलेश यशवंत भोसले (वय ४४) यांनी आपल्या घरातील किचनमध्ये असलेल्या पंख्याला नायलॉनच्या दोरीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. सकाळी साडेदहा ते संध्याकाळी साडेचारच्या दरम्यान हा प्रकार घडला. नीलेश यांचे भाऊ हेमंत याने हा प्रकार पाहिल्यानंतर पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी या संदर्भात गुन्हा दाखल केला असून, अधिक तपास सुरू केला आहे.
