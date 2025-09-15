सीएनजीमध्ये परिवर्तन केलेल्या 30 बसेस दाखल
-rat१५p२०.jpg-
२५N९१६५५
चिपळूण : चिपळूण आगारात दाखल झालेल्या सीएनजीवर चालणाऱ्या एसटी बसेस.
-----
चिपळुणात ३० सीएनजी बसेस रस्त्यावर
सीएनजीमध्ये परिवर्तन; इंधन बचतीसह आरामदायी प्रवास
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १५ : चिपळूण आगारामध्ये जुन्याच गाड्या सीएनजीमध्ये परिवर्तन केलेल्या ३० बसेस दाखल झाल्या आहेत. या बसेस रस्त्यावर धावू लागल्या आहेत. डिझेल बचतीबरोबरच आता प्रवाशांना आरामदायी प्रवास या सीएनजी बसेसद्वारे होणार आहे.
वाढत्या डिझेलचा खर्च, इंधनखर्चाबरोबर पैशाची बचतीसाठी तसेच पर्यावरण रक्षणासाठी सीएनजी परिवर्तन एसटी बसेस चालवण्याचा निर्णय राज्यमार्ग परिवहन महामंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार चिपळूण आगारामध्ये ३० बसेस दाखल झाल्या आहेत. जुन्याच लाल, पांढऱ्या रंगाच्या एसटी बसेसना सीएनजीमध्ये परिवर्तित करण्यात आल्या आहेत. या बसेसची चिपळूण-रत्नागिरी जिल्ह्यांतर्गत बससेवा सुरू झाली आहे. सीएनजी बसेसची बांधणी माईल्ड स्टीलची असून, टाटाच्या नव्या चेसीसवर बांधण्यात आली आहे. या बसेसची क्षमता ४४ प्रवासी आहे. या बसेसला पॅनिक बटन, सोईस्कर हॅण्डल व आरामदायी आसने देण्यात आली आहे. एअर सस्पेन्शन नसल्यामुळे हादरे बसण्याची शक्यता आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर चिपळूण आगारातून सीएनजी बससेवा सुरू झाली आहे. लवकरच रत्नागिरी आगारात आणखी ५० सीएनजी बसेस येणार आहेत.
इंधन बचत व तोट्यातून बाहेर पडण्यासाठी एसटी महामंडळाने आता सीएनजी परिवर्तन बसेस ताफ्यात आणल्या आहेत. त्यासाठी रत्नागिरी विभागात तीन पंप होणार आहेत. चिपळूणमध्ये एक पंप सुरू आहे तर रत्नागिरीत एक सुरू आहे तर खेड येथील पंप उभारणीचे काम सुरू आहे.
........
कोट
इंधन बचत, पर्यावरणाचे संवर्धन तसेच प्रवाशांना आरामदायी सुविधांसाठी सीएनजी एसटी बससेवा चिपळूण आगारातून सुरू केली आहे. एकूण ३० बसेसने सेवा सुरू आहे. लवकरच इतर आगारातही सीएनजी बसेस सुरू होतील. चिपळूणमध्ये एक पंप सुरू आहे तर रत्नागिरीत, खेडमध्येही पंप सुरू होतील. या पंपामुळे ३०० कि.मी. एसटी बस चालते. इंधनाबरोबरच पैशांची बचत होण्यास मदत होणार आहे. डिझेल ८९ रुपये लिटर दराने मिळते तर सीएनजी ८५ रुपये किलो दराने मिळतो.
- दीपक चव्हाण, आगारप्रमुख, चिपळूण
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.