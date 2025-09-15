मालवणात २२ पासून भजन महोत्सव
मालवणात २२ पासून भजन महोत्सव
भैरवी देवालयात आयोजन; ११ दिवस रंगणार सोहळा
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १५ : शहरातील बाजारपेठेतील संतसेना महाराज मार्गावरील भैरवी देवालयातील भजन महोत्सवाचा शुभारंभ नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी सोमवारी (ता.२२) रात्री आठ वाजता होणार आहे. सलग अकरा दिवस जिल्ह्यातील नामवंत डबलबारी भजनांच्या बुवांकडून भजन सेवा करण्यात येणार आहे. दसऱ्याला २ ऑक्टोबरला सोहळ्याचा समारोप होणार आहे, अशी माहिती भैरवी बाळगोपाळ मित्रमंडळाचे अध्यक्ष अंकुश चव्हाण व नाभिक समाजाचे नेते विजय चव्हाण यांनी दिली.
महोत्सवाचे उद्घाटन उद्योजक दत्ता सामंत यांच्या हस्ते होणार आहे. तर कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान नाभिक समाजाचे नेते विजय चव्हाण हे भूषविणार आहेत. या उत्सवाचे यावर्षी १३ वे वर्ष आहे. यावेळी प्रमुख पाहुणे माजी नगराध्यक्ष सुदेश आचरेकर, महेश कांदळगावकर, माजी नगरसेवक दीपक पाटकर, उद्योजक अनिल मालवणकर, विजय केनवडेकर, प्रदीप मुंबरकर, व्यापारी संघाचे अध्यक्ष उमेश नेरूरकर, नाभिक समाजाचे जिल्हाध्यक्ष जगदीश चव्हाण, नाभिक समाजाचे तालुकाध्यक्ष भाऊ चव्हाण आदी उपस्थित राहणार आहेत. होणारे कार्यक्रम असे ः २२ ला आई तुळजाभवानी ढोलकी भजन मंडळाचे बुवा राजा लुडबे, २३ ला देवकीमाता मंडळ (बुवा-सिद्धेश पाताडे), २४ ला भद्रकाली मंडळ (बुवा-सिद्धेश कांबळी), २५ ला ब्राह्मण देव भजन मंडळ (बुवा-शामसुंदर आचरेकर), २६ ला बाल दांडेश्वर भजन मंडळ (बुवा-उत्कर्ष आचरेकर), २७ ला आकारी ब्राह्मण मंडळ (बुवा-चेतन धुरी), २८ ला ब्राह्मण देव भजन मंडळ (बुवा-पप्पू सामंत), २९ ला ब्राह्मणदेव मंडळ, कातवड (बुवा-मंगेश नलावडे), ३० ला ब्राह्मणदेव प्रसादिक भजन मंडळ (बुवा-देवेश धुरी), १ ऑक्टोबर घुमडाई सातेरी भजन मंडळ (बुवा- नाना सामंत), २ ला अष्टपैलू कलानिकेतन भजन मंडळ (बुवा - सुनील परुळेकर). या उत्सवात इतरही सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम भैरवी मंदिरात होणार आहेत.
