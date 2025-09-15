क्राइंम
नांदिवडेत ट्रकची
मोटारीला धडक
रत्नागिरी , ता. १५ः तालुक्यातील जयगड-नांदिवडे कमान रस्त्यावर १४ चाकी ट्रकने मोटारीला धडक दिली. या अपघातातील ट्रकचालकाविरुद्ध जयगड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सुनील श्रीकांत वाटमकर (वय २५, रा. पढतरवाडी, कन्हाळ रोड, ता. अथनी, जि. बेळगाव, रा. कर्नाटक) असे संशयित चालकाचे नाव आहे. ही घटना शनिवारी (ता. १३) रात्री नांदिवडे कमानीच्या समोरील रस्त्यावर घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी श्रीकृष्ण अनंत बिवलकर (वय ३४, रा. नांदिवडे-विठ्ठलवाडी, रत्नागिरी) मोटार घेऊन जयगड पोलिस चेकपोस्ट ते नांदिवडे असा प्रवास करत होते. नांदिवडे पार्किंगचे ठिकाणी नांदिवडे कमानीच्या समोरील रस्त्यावरून रस्ता ओलांडून पुढे गेल्यावर जयगड ते खंडाळा अशा मार्गाने येणाऱ्या १४ चाकी ट्रकच्या चालकाने फिर्यादी श्रीकृष्ण बिवलकर यांच्या मोटारीला धडक देऊन अपघात केला. या प्रकरणी श्रीकृष्ण बिवलकर यांनी जयगड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.
सार्वजनिक ठिकाणी
मद्य पिणाऱ्यांवर गुन्हा
रत्नागिरी ः शहरानजिकच्या चंपक मैदान येथील सार्वजनिक रस्त्यावर मद्य पिणाऱ्या तरुणाविरुद्ध ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. अक्षय रमेश मयेकर असे संशयित तरुणाचे नाव आहे. ही घटना रविवारी (ता. १४) सायंकाळी निदर्शनास आली. या प्रकरणी सहायक पोलिस फौजदार मनोज पावसकर यांनी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी संशयित तरुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
चिऱ्याच्या पाखाडीवरून
पडून प्रौढाचा मृत्यू
रत्नागिरी ः तालुक्यातील सत्कोंडी येथील पायवाटेवर चिरेबंदी पाखाडीवर घसरून पडलेल्या प्रौढाला उपचारासाठी प्राथमिक आरोग्यकेंद्र खंडाळा येथे दाखल केले. तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून मृत घोषित केले. प्रवीण लक्ष्मण शिगवण (वय ४७, रा. सत्कोंडी शिगवणवाडी, रत्नागिरी) असे मृत प्रौढाचे नाव आहे. ही घटना रविवारी (ता. १४) सकाळी आठ ते पावणेदोनच्या सुमारास सत्कोंडी जाणाऱ्या पायवाटेवरच्या चिरेबंदी पाखाडीवर निदर्शनास आली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शिगवण हे नेहमीप्रमाणे घरातून निघून गेले होते. पन्हळी ते सत्कोंडी जाणाऱ्या पायवाटेवरील चिरेबंदी पाखाडीवर पाय घसरून पडले होते. याबाबत पोलिस पाटील पन्हळी यांनी पोलिस ठाण्यात माहिती दिली. जयगड पोलिस घटनास्थळी गेले. शिगवण यांना उपचारासाठी प्राथमिक आरोग्यकेंद्र खंडाळा येथे दाखल केले; मात्र तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले. जयगड पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
