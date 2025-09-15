कुडाळात ‘ओबीसीं’चे आंदोलनाचे रणशिंग
२३ पासून प्रारंभ; नागपुरातील महामोर्चाला पाठिंबा दर्शविण्यासाठी भूमिका
कुडाळ, ता. १५ ः ओबीसी आरक्षणासाठी १७ ऑक्टोबरला नागपूर येथे महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्याला पाठिंबा देण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा ओबीसी आणि आरक्षित समाज महासंघ, सिंधुदुर्ग या संस्थेतर्फे २३ आणि २४ सप्टेंबरला कुडाळ जिजामाता चौकात इशारा आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. दोन दिवसांचे लाक्षणिक उपोषण आणि आंदोलन, असे याचे स्वरूप राहील. यामध्ये सर्व राजकीय पक्षांना आपापली भूमिका मांडण्याची संधी दिली जाईल, अशी माहिती सिंधुदुर्ग जिल्हा ओबीसी आणि आरक्षित समाज महासंघ, सिंधुदुर्गचे अध्यक्ष नितीन वाळके यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
सिंधुदुर्ग जिल्हा ओबीसी आणि आरक्षित समाज महासंघ, सिंधुदुर्ग या संस्थेच्या वतीने आज येथील एमआयडीसी विश्रामगृह येथे पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी काका कुडाळकर, नंदन वेंगुर्लेकर, सुनील भोगटे, चंद्रशेखर उपरकर, समील जळवी उपस्थित होते. यावेळी श्री. वाळके म्हणाले, ‘‘राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करत आहे. १७ ऑक्टोबरला ओबीसी समाजाचा महामोर्चा नागपूरमध्ये निघणार आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर गेले आठ दहा दिवस ओबीसी प्रवर्गामध्ये येणाऱ्या सर्व ज्ञाती संवर्गाचे अध्यक्ष, प्रतिनिधी, अलुतेदार, बलुतेदार संघटना आणि ओबीसींच्या बाहेर आरक्षित घटकांमध्ये येणारे सर्व समाज घटक यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली आहे. त्यातून एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. येत्या २३ आणि २४ ला एक इशारा आंदोलन येथील जिजामाता चौकात छेडण्यात येणार आहे. दोन दिवसांचे लाक्षणिक उपोषण आणि इशारा धरणे आंदोलन, असे या आंदोलनाचे स्वरूप असेल. या आंदोलनात जिल्ह्यातील सर्व ओबीसी समाज बांधव, प्रतिनिधी, समता परिषद सहभागी होतील. जिल्ह्यातील ओबीसी समाज हा राज्याबरोबरच आहे याची ग्वाही आणि येथील ओबीसी समाजाचे प्रश्नसुद्धा महाराष्ट्रातील इतर ओबीसींच्या पद्धतीनेच आहेत, याची जाणीव राज्यकर्त्यांना करून देणे हा या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश आहे.’’
हे केवळ इशारा आंदोलन!
‘‘दबावाला बळी पडून काही जीआर काढले गेले. ज्यातून भविष्यात केवळ ओबीसी आरक्षणालाच नव्हे एकूणच सर्व आरक्षणाला आणि मुख्यत्वे राजकीय आरक्षणाला धोका निर्माण झाला आहे हे स्पष्ट दिसत असल्यामुळे ओबीसींचा प्रश्न उग्र रूप धारण करत आहे. आम्ही या जिल्ह्यातील आजी-माजी सर्व लोकप्रतिनिधींना या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन करणार आहोत. तसेच जिल्ह्यातील सर्व राजकीय पक्षांच्या अध्यक्षांना किंवा प्रतिनिधींना आपापल्या पक्षाची भूमिका मांडण्यासाठीही आमंत्रित करू,’’ असे श्री. वाळके यांनी सांगितले. पहिल्या दिवसापासून ओबीसी व आरक्षित समाज म्हणून आम्ही जी भूमिका मांडली, जो आग्रह धरला त्या आग्रहाला साजेशी किंवा समांतर भूमिका अॅड. सुहास सावंत यांनी काल (ता. १४) मांडल्याचे श्री. वाळके यांनी सांगत त्यांचे आभार मानले.
